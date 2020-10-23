Göztepe maçının ardından - Son Dakika

Göztepe maçının ardından

23.10.2020 23:02
Göztepe maçının ardından, System.String[]

Mehmet Altıparmak: Yerde yatan, zamana oynayan takım olmayacağız"Golümüz heba edildi""Oyunumuzu geliştirerek devam edeceğiz"Ersan Parlatan: Savunma yapmasını bilen takım görüntüsü verdik"Hücum anlamında daha iyi işler yapmamız gerekiyor"OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,- Süper Lig'in 6'ncı...

Mehmet Altıparmak: Yerde yatan, zamana oynayan takım olmayacağız

"Golümüz heba edildi"

"Oyunumuzu geliştirerek devam edeceğiz"Ersan Parlatan: Savunma yapmasını bilen takım görüntüsü verdik"Hücum anlamında daha iyi işler yapmamız gerekiyor"

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kasımpaşa sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ve Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Göztepe'nin maçta sürekli zaman geçirdiğini ifade eden Mehmet Altıparmak, "Kaybettiğimiz 2 puan var, bunun için üzgünüz. Maçın başından sonuna kadar bir şeyler yapmaya, üretmeye çalışan takımdık. Rakibimiz sadece puan almaya ve yerde yatmaya gelmiş diyebiliriz. Çok fazla yerde yattılar. Futbolda bunlar var ama yarın benim takımım da bunu yaparsa bize de söyleyin veya yazın. Yerde yatan, zamana oynayan takım olmayacağız" diye konuştu."GOLÜMÜZ HEBA EDİLDİ"Hodzic'in maçın başında attığı golde çizin VAR çizgisinin enteresan olduğunu belirten Altıparmak, "Maçın başından beri üretmeye çalıştık. İlk 15 dakikasında attığımız gol ve Hodzic ile kaçırdığımız yüzde yüz pozisyonumuz var. Aytaç'a yapılan penaltı var. İptal olan golde çizilen VAR çizgisi çok enteresan. Bana göre golümüz heba edildi. Rakibin gol yemedikçe direnci arttı. Direnci artınca daha fazla kişiyle defans yaptılar. Çok fazla pozisyon üretmediler. Son dakikaya kadar hep üreten, gol arayan takımdık. Ama bir türlü golü bulamadık. Golü bulsaydık maç daha farklı olurdu" dedi."OYUNUMUZU GELİŞTİREREK DEVAM EDECEĞİZ"Oyunlarını geliştirerek devam edeceklerini söyleyen Mehmet Altıparmak sözlerini şöyle noktaldı: "İzleyenler de çok zevk almamıştır. Bugün bir şeyler yapmaya çalıştık. Futbolun güzelliklerini yansıtmaya çalıştık. Gol olmayınca bunu başaramıyorsunuz. Topun oyunda kalma süresi 49 dakika gibi bir süre. Bu standartların çok çok altında. Bu da maçın nasıl oynandığını net bir şekilde gösteriyor. Mücadele eden tüm oyuncularımı kutluyorum. Bugün olmadı, oyunumuzu geliştirerek devam edeceğiz. Yakaladığımız pozisyonları bir dahaki maçta gole çevireceğiz."ERSAN PARLATAN: SAVUNMA YAPMASINI BİLEN TAKIM GÖRÜNTÜSÜ VERDİKSon pasları iyi yapmaları gerektiğini altını çizen Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "İlk devre topa hakimiyet kuran bizde kalmasını sağlayacak oyuncular vardı. İlk devre burada topun bizde kalma süresi azdı. Yine de savunma yapmasını bilen takım görüntüsü verdik. İkinci devre farklı oldu ve giren oyuncular katkı sağladı. Geçişlerde iyi pozisyonlar yakalayabilirdik. Son paslarımız net olsa yakaladığımız alanları iyi değerlendirebilirdik. Bunu çok kez başaramadık. Bunun üzerine çalışmamız lazım. Başakşehir maçında da aynı şekildeydi. Son pasları takım arkadaşlarımızla buluşturamadılar. Son pasları iyi yaparsak, hücum geçişini daha iyi yapabilsek belki goller bulacağız" ifadelerini kullandı."HÜCUM ANLAMINDA DAHA İYİ İŞLER YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Sert bir maç olduğunu ve Atınç Nukan'ın bileğindeki sakatlığın ciddi gözüktüğünü dile getiren Ersan Parlatan, "Genel anlamda sert bir maçtı. Oyunun getirdiği pozisyonlarda ikili mücadelelerde bilerek değildi ama genel sertlik vardı. Doğal bir şey. Atınç'ın bileğinde ciddi problem var gibi gözüküyor. Guilherme'nin dizinde problem var. Oyunun durması gayet normal. Futbol adına çıkaracağımız dersler var. En azından defansif anlamda gol yemedik ama hücum anlamında daha iyi işler yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe maçının ardından - Son Dakika Spor

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