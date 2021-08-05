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Mehmet Altıparmak: "Hepimizin hayali var o da Süper Lig" - Son Dakika

Mehmet Altıparmak: "Hepimizin hayali var o da Süper Lig"

05.08.2021 21:33
Mehmet Altıparmak:

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Hepimizin bir hayali var ve hepimizin de hak ettiği bir yer var. Orası da Süper Lig. İnşallah oraya hep beraber çıkacağız" dedi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Hepimizin bir hayali var ve hepimizin de hak ettiği bir yer var. Orası da Süper Lig. İnşallah oraya hep beraber çıkacağız" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor Erciyes ve Bolu kampının ardından hazırlıklarını Samsun'da Nuri Asan Tesislerinde sürdürüyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, takımımızın Bolu ve Kayseri kampını değerlendirerek, açıklamalarda bulundu.

"Hepimizin hayali var o da Süper Lig"

Hedeflerinin Süper Lig olduğunu ifade eden Altıparmak, "Çok iyi 2 tane kamp dönemi geçirdik. Orada hem hazırlık maçları hem antrenmanlar, antrenmanların özellikle hazırlık maçlarında sahaya yansıması bizim memnun etti. Ama daha çok çalışmamız lazım. Ne olursa olsun yeni takımız. Geçen seneden çok az oyuncumuz var. Uyum sorununu ve kaynaşmayı çok çabuk hallettiğimizi söyleyebilirim. Biz bir aile olacağız. Geldiğimizden beri tek söylediğimiz şey buydu. Şehir olarak bütünleşeceğiz. Basınıyla, taraftarıyla, burada çalışan personeliyle, futbolcusuyla, hocasıyla, başkanıyla bir bütün halinde olacağız. Şampiyonluklar böyle geliyor. Kötü günümüz olacak. Her zaman her taraf yeşillik olmayacak. O zamanda birlik ve beraberliği göstermek çok önemli. Biz bunu şuana kadar çok iyi yaptık. İnşallah maçlar başladıktan sonra da hem alacağımız skorlarla, oynayacağımız oyunlarla, yüzde 50'de olsa taraftarlarımızın tribünde olması bizi şuanda inanılmaz heveslendiriyor. Onların desteği bizim de mücadelemizle inşallah bir hedefimiz var. Hepimizin bir hayali var ve hepimizin de hak ettiği bir yer var. Orası da Süper Lig. İnşallah oraya hep beraber çıkacağız" dedi.

"Gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili kararımızı vereceğiz"

Takım kadrosunun netleşmeye başladığını dile getiren Mehmet Altıparmak, "Gönderecek olduğumuz oyuncularımız var. Bizim kadromuz 28 kişi olacak. Onun için 28 kişilik kadronun içinde mümkün olduğunca kimsenin hakkını yemeden bir karar vereceğiz. Hazırlık maçları oynadık. Bütün maçlarda herkese şans verdik. Cumartesi günü Giresunspor ile bir hazırlık maçı oynayacağız. Ondan sonraki hafta Cuma günü de ayarlanabilirse bir hazırlık maçı daha oynayacağız ve bütün hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Bu süreçte de gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili kararımızı vereceğiz. Bunu da kulüp olarak zaten deklare edeceğiz" diye konuştu.

"1 forvet 1 de orta saha transferi için çalışmalarımız devam ediyor"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Mehmet Altıparmak, "Bir tane forvet ve bir tane de orta saha ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Santraforda biz Tavares'i çok istiyorduk. Çok istediğimiz için onun üzerinde çok fazla durduk ama kulüp devamlı problem çıkarttı. Onun neticesinde biz diğer alternatifleri hazırlamıştık ve onlara döneceğiz. Ayrıca şunda takımımızda Tomane ve Mehmet Akyüz gibi oyuncularımız var ama gelecek oyuncunun da kalitesi bize çok katkı sağlayacak. Bugün Melih Okutan ile anlaştık. Dün de Barış Başdaş takıma katıldı. İyi bir kadromuz oldu. Şimdi tek amacımız çalışmak, takım ruhunu ve birlikteliğini yakalamak. İnşallah 2 hafta sonda başlayacağımız lige hazır bir şekilde girmek" şeklinde konuştu.

"Bakary Sako önemli bir oyuncu"

Denenmek üzere gelen Bakary Sako hakkında da açıklama yapan Mehmet Altıparmak, şunları söyledi:

"Sako ile ilgili herkesin bir fikri var. Sako sadece denenme amaçlı buraya geldi. Bu sabah hastanede tetkikleri yapıldı. O tetkiklerin sonucunda 1 hafta bir deneme süreci olacak. Belki daha da uzun olacak. Eğer herhangi bir problemi olmazsa ve bizde olumlu yönde karar verirsek bize gelecek. Çok top oynamak istiyor ama bir senedir top oynamamış. Daha önceden sakatlıklar geçirmiş. Bunlarla alakalı tüm tetkikleri yapılıyor. Talep kendisinden geldi. Denenmeyi de kendisi kabul etti. Öncesini bilmeyenler için söyleyeyim, Sako önemli bir oyuncu. Eğer bize faydası olacaksa ve herhangi bir problemi olmayacaksa bakacağız ve değerlendireceğiz. Vukan Savicevic antrenmanda şut attıktan sonra sakatlandı. Ön adalesinde bir problem var. 2-3 hafta sonra tekrar aramıza dönecek. Taraftarlarımız Savicevic'in antrenmanda olmadığını görmesi ve yazmasına teşekkür ediyorum. Taraftarımızın bu kadar ilgili olmalarını oyuncuların daha dikkatli olmalarını sağlıyor." - SAMSUN

Mehmet Altıparmak: Hepimizin hayali var o da Süper Lig
Mehmet Altıparmak: Hepimizin hayali var o da Süper Lig
Mehmet Altıparmak: Hepimizin hayali var o da Süper Lig
Mehmet Altıparmak: Hepimizin hayali var o da Süper Lig
Mehmet Altıparmak: Hepimizin hayali var o da Süper Lig
Mehmet Altıparmak: Hepimizin hayali var o da Süper Lig

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Altıparmak: 'Hepimizin hayali var o da Süper Lig' - Son Dakika Spor


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