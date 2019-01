Mehmet Altıparmak: "İnşallah O Üzdüğümüz İnsanları Sevindireceğiz"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak , " Erzurumspor 'un başındayken finalde üzdüğümüz Gazişehir'e geldik. İnşallah o üzdüğümüz insanları sevindireceğiz" diye konuştu.Spor Toto 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Gazişehir Gaziantep devre arası hazırlıklarını Antalya Belek 'te sürdürürken Gazişehir'in tecrübeli teknik adamı Mehmet Altıparmak İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. İlk yarıyı iki etap olarak değerlendirmeleri gerektiğini belirten Altıparmak, "Biz buraya 8-9. Haftadan itibaren geldik ve ondan önceki dönemde iyi kötü Gazişehir takımı vardı. Hedef olarak hep aynı ama bir türlü istenilen çizgi yakalanamadı. İç sahada maçlar kazanılamadı. Deplasmanda iyi bir gidişat vardı. Biz geldikten sonra tamamen yaptığımız ilk şey oyun düzenini değiştirmekti. Biz geldikten sonra daha önde oynayan daha hücum eden gol yollarında daha fazla görünen bir takım olduk. Oynadığımız her maçta 7-8 tane pozisyonla oynadık ve ligin en çok gol atan takımı olduk. Biz gelmeden önce çok azdı bunlar. Özellikle dış sahadaki başarımızı iç sahadaki galibiyetleri ekledik ve neticesinde hesapladığımız 31 puan barajını yakaladık daha fazlasını yapabilirdik. Son maçlardaki mağlubiyetler bunları engelledi. Bu süreci iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Lig ikinci yarı başlıyor çok zor oluyor ve zorda geçecek. İkinci yarı herkes takviye yapacak, hedefler değişecek. İçerideki maçlarda üstünlüğümüzü kabul ettirmemiz lazım. 65 puan gibi bir baraj düşünüyoruz. İlk yarıda 31 i yakaladık, inşallah ikinci yarıda Süper Lig'e çıkacağız" ifadelerini kullandı."Hedefimiz şampiyon olmak"İlk yarıdaki kadrodan 6 oyuncuyla yolların ayrıldığını anlatan Altıparmak, "İkinci yarıda Uğur Arslan Kuru'yu aldık ve bitmek üzere olan bir oyuncumuz daha var. İki üç tane daha oyuncuyu kadroya katıp hazır olmak istiyoruz. Bizim ilk yarıda kadroda bazı mevkilerde yetersizliğimiz vardı. Bunları birkaç maçta gördük. Bazı mevkilerde tek oyuncuyla oynadık. Belki de 17 maçı 1 oyuncuyla oynamak zorunda kaldık. Sonlarda sol bek ve stoper mevkilerdeki eksikleri orta saha ile kapatmaya çalıştık ve 2 mağlubiyet aldık. Bunları yaşamak istemiyoruz. İkinci yarı bu maçların telafisi yok. Defansa ve orta alana takviyelerimizi yapacağız. Hedefimiz şampiyon olmak. Başarı olduktan sonra tribünlerin dolmasıyla Gaziantep şehrini Süper Lig'e çıkartacağız" diye belirtti."Gazişehir Süper Lig'e hazır"Gazişehir Gaziantep'in takım olarak Süper Lig'e hazır olduğunu dile getiren Mehmet Altıparmak, "Biz Erzurumspor ile şampiyon olduk ama açıkçası onlar Süper Lig'e hazır değillerdi. Burada bu hazırlık yapılmış. Burada her türlü ortam var. İnşallah bu sene bize nasip olur. Erzurum ile sezon başında Türkiye 'deki gerçeklerden birini yaşadık. İstediğiniz transferler yapılmadığında suç hocaya kalıyor. Biz Erzurum'u çok seviyoruz. O defter çoktan kapandı. Finalde üzdüğümüz Gazişehir'e geldik. İnşallah o üzdüğümüz insanları sevindireceğiz" şeklinde konuştu."Taraftarı son maça kadar yanımızda istiyoruz"Takımın başına geldiklerinde 500 kişiye oynadıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Son maçlarda on bin taraftar sayısını yakaladık. Ama buda yetmez bu stadın tamamen dolması gerekiyor. Şampiyon olmak istiyorsak bütün Gaziantep olarak lige çıkmalıyız. Gelen takım önce tribüne bakacak sonra sahada bizlere bakacak bunlar inanmış diyecek. Onlar artık daha fazla görmek istiyoruz. Gaziantep şehrinin bize daha fazla destek vermesi lazım. Biz başarılı olduktan sonra stadı dolduracağız. Onları son maça kadar yanımızda istiyoruz" dedi. - ANTALYA