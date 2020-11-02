Mehmet Altıparmak, Kasımpaşa'ya veda etti - Son Dakika

Mehmet Altıparmak, Kasımpaşa'ya veda etti

02.11.2020 17:15
Mehmet Altıparmak, Kasımpaşa'ya veda etti, System.String[]

Kasımpaşa Kulübü ile yolları ayrılan Mehmet Altıparmak, lacivert-beyazlı ekibe veda etti.

Kasımpaşa Kulübü ile yolları ayrılan Mehmet Altıparmak, lacivert-beyazlı ekibe veda etti.

Altıparmak, Twitter hesabından paylaştığı veda mesajında, "Kasımpaşa Kulübü ile anlaşmamızı fikir ayrılıkları sebebiyle sonlandırmış bulunuyoruz. Görev süremiz boyunca gösterdikleri olumlu yaklaşım dolayısıyla futbolcu kardeşlerime, kulüp çalışanlarına ve taraftarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Altıparmak, Kasımpaşa, Twitter, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mehmet Altıparmak, Kasımpaşa'ya veda etti - Son Dakika Spor


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