Mehmet Altıparmak, Kasımpaşa'ya veda etti

Kasımpaşa Kulübü ile yolları ayrılan Mehmet Altıparmak, lacivert-beyazlı ekibe veda etti.

Altıparmak, Twitter hesabından paylaştığı veda mesajında, "Kasımpaşa Kulübü ile anlaşmamızı fikir ayrılıkları sebebiyle sonlandırmış bulunuyoruz. Görev süremiz boyunca gösterdikleri olumlu yaklaşım dolayısıyla futbolcu kardeşlerime, kulüp çalışanlarına ve taraftarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.