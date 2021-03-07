- Mehmet Altıparmak: "Mağlubiyeti hak eden bir oyun olmadı"

ANKARA - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Mağlubiyeti hak eden bir oyun olmadı" dedi.

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Altıparmak, "Bizim için 6 puanlık maçlardan birisiydi. Kazanmayı çok istemiştik. Maçın içinde de bunu gösteren bir oyunumuz vardı. Özellikle mücadele anlamında rakibine oynadığını çok iyi bildiğimiz için hem onları kapatma ve onların zaaflarından faydalanama anlamında. Maçın başında bir korner dışında son dakikadaki gole kadar istediğimiz her şeyi yaptık diyebilirim. Maçın içinde kırılma anları var. O anlarda ne yazık ki golü bulamadık. Direkten dönen ve Sandro'nun net pozisyonu var. Bunlardan bir tanesini yapabilseydik istediğimiz ve özlediğimiz 3 puan yakalamış olacaktık. Maçın özellikle ilk yarısında daha çok kapatmaya yönelik oyun oynadık. Hızlı hücumlar ile gol bulacaktık. İkinci yarıda da ona göre planlarımızı yapmıştık. İkinci yarı biraz daha üzerimize geldiklerinde o boşluklardan, özellikle Ayite'yi oyun alarak değerlendirmeyi düşündük. İstediğimiz şeylerin çoğunu yaptık. Ama bugün mağlubiyeti hak eden bir oyun olmadı. Mağlupta olacak bir pozisyonumuz yoktu. Özellikle iki maçtır futbolda bu var. Geçen hafta talihsiz bir pozisyon bu hafta kalecimizin ayağının kaymasından dolayı. Üzgünüz. Ama futbol adına geldiğimizden bu yana takımın oyun düzeni, disiplini gibi bir çok şeyi hallettik. Sadece bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bugün onu çok istedik. Çok arzu ettik. Ama yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Tabii üzgünüz, insanları üzdüğümüz içinde üzgünüz. Daha çok önemli maçlar var. Daha uzun bir süre var. Her zaman bu talihsizlikler bizim başımıza gelmeyecek" ifadelerini kullandı.