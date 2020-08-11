- Mehmet Altıparmak: "Şampiyon olabilecek yapıyı oluşturmayı amaçlıyoruz"

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak:

"Eksiklerimizi belirleyip transferler yapacağız"

İSTANBUL - Kasımpaşa'nın sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Şampiyon olabilecek yapıyı oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi. Deneyimli teknik adam, eksik mevkilere transferler yapacaklarını da dile getirdi.

Kasımpaşa, son olarak Hatayspor ile Süper Lig'e yükselen teknik direktör Mehmet Altıparmak'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Transferin ardından Mehmet Altıparmak Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin en kurumsal ve en üst düzey takımına geldiğini söyleyen Altıparmak, "Çok heyecanlıyım hem de çok mutluyum. Kendi vizyonum ve kulübün vizyonu örtüştüğü için ve bizi de tercih ettikleri için başta Başkanımız Turgay Ciner ve Serkan Reçber'e teşekkür ediyorum. Hedeflerimiz aynı bu sene Kasımpaşa olarak daha büyük hedeflere yürüyeceğiz. Geçen sene 10. olmuş bir takımdı. Bu sene daha üstleri Avrupa kupası, Türkiye Kupası belki de ligde şampiyonluk olabilecek yapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Biz pozitif futbol oynatan ve bu futbolu sahada gösteren bir hocayız. Çok şükür son dönemlerde gittiğimiz her kulüpte bu başarıyı gösterdik. Böyle kurumsal, vizyonu olan bu kulüpte de inşallah bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Kurumsal ve dış anlamda müthiş bir kulüp biz de sadece futbolcularla birlikte iç tarafı organize edeceğiz. İçeriyle dışarısıyla Kasımpaşa kulübünü iyi bir şekilde hem Türkiye'de hem de olursa Türkiye Kupası'nda temsil etmek en büyük amacımız" şeklinde konuştu.

"Bu kulüpte herkes kendi işini yapıyor"

Kurumsal bir kulübe geldiğinin altını çizen deneyimli teknik direktör, "Kurumsallık derken, burada herkes kendi işini yapıyor. Çalıştığımız çoğu kulüpte çok farklı işlerle uğraşıyorduk. Bu kulüpte gördüğüm en büyük şey herkes kendi işini yapıyor. Biz de hoca olarak sadece saha ile ve futbolcularımızla uğraşacağız. Dolayısıyla bu da bize büyük başarıyı getirecek diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"Mevki olarak eksiklerimiz var"

Mehmet Altıparmak, lacivert-beyazlı takımın çok iyi bir kadrodan oluştuğunu vurgulayarak, "Takımla tanıştım. Zaten futbolcu olarak hepsini tanıyoruz. Çok iyi bir kadromuz var. İyi futbolculardan oluşmuş iyi karakterler var. Tabi bu karakterlerin içinde mevki olarak eksiklerimiz var. Bunları zaten Serkan ile oturup konuşacağız. Eksik olan yerlere hem kulübün vizyonuna hem bize uyacak oyuncuları katarak yolumuza devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

"Eksiklerimizi belirleyip, transfer yapacağız"

Tecrübeli teknik adam, transfer ile ilgili yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi:

"Şu anda tabi ki var. Var ama bunu Mensah olarak söyleyemeyiz. Şu anda transfer politikamızı kimseye söylemiyoruz. Çünkü isimler duyulduktan sonra farklılaşıyor. Özellikle Kasımpaşa olduğunda daha farklılaşıyor. Eksiklerimizi belirleyeceğiz. Sonra da transferlerimizi yapacağız."

Mehmet Altıparmak, sadece Quaresma'nın takımdan ayrıldığını ve şu anda tam kadro olarak çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.