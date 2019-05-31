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Mehmet Altıparmak: "Şampiyon olduğumuz için mutluyum"

11 dakika önce

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'u penaltılar sonucu 5-3 mağlup eden ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'te Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Çok mutluyum. Üst üste 2 sene şampiyon olduğum için mutluyum" dedi.

Mehmet Altıparmak:
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'u penaltılar sonucu 5-3 mağlup eden ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'te Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Çok mutluyum. Üst üste 2 sene şampiyon olduğum için mutluyum" dedi.

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Hatayspor'u penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi. Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Çok mutluyum. Üst üste 2 sene şampiyon olduğum için mutluyum. Bu şampiyonluk herkese armağan olsun" şeklinde konuştu.

"Süper Lig'e çıkacağımızın sözünü vermiştim"

Süper Lig'e çıkacaklarına olan inancını hiç kaybetmediğini söyleyen Altıparmak, "Şampiyon olacağımızın ve Süper Lig'e çıkacağımızın sözünü vermiştim. Buna inanan ve inanmayanlar oldu. Benim hiç inancım kırılmadı. Allah'a şükürler olsun ki, söylemlerimizle yaptıklarımız bir oldu. Süper Lig'e çıktık. Gaziantep şehrine hayırlı olsun. Hak ettiğimiz bir şampiyonluğu kazandık" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda deneyimli çalıştırıcının konuşması esnasında Gazişehir Gaziantepli futbolcular, basın toplantısının yapıldığı bölüme gelerek sevinçlerini hocalarıyla paylaştı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:05 Kaynak: İHA
Gaziantep, Mehmet Altıparmak, Spor
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