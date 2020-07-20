Mehmet Altıparmak: "Şampiyonluğu hak ettik, Süper Lig'de kalıcı olmak önemli..." - Son Dakika

Mehmet Altıparmak: "Şampiyonluğu hak ettik, Süper Lig'de kalıcı olmak önemli..."

Ligde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen bordo-beyazlılar, son hafta maçında karşılaştığı Bursaspor'u da yenerek sezonu galibiyetle kapattı.

Ligde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen bordo-beyazlılar, son hafta maçında karşılaştığı Bursaspor'u da yenerek sezonu galibiyetle kapattı.

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Sezonu 66 puanla tamamlayan Hatayspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak da bir ilke imza attı.


Kentin Süper Lig'e yükselen ilk takımını çalıştıran Altıparmak, son 3 sezonda çalıştırdığı 3 ekibi de mutlu sona ulaştırmayı başardı.


- "Şampiyonluğu hak eden bir takımımız vardı"


Mehmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruluşundan bu yana geçen 53 yıllık sürede ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Hatayspor'un şampiyonluğu hak ettiğini, Süper Lig hasretini sonlandırmanın da kendisine nasip olduğunu söyledi.


Bu durumun kendisi için büyük bir onur olduğunu aktaran Altıparmak, şöyle devam etti:


"Kendi adıma Türkiye'de bir rekor kırdım, 3'te 3 oldu. Bu, benim için inanılmaz bir şey. Hem Türkiye'de hem dünyada böyle bir şey yok. Bunun mutluluğu var ama en önemlisi 53 yıldır bekleyen Hatay'a bu şampiyonluğu getirmekti, bunun için de ayrıca çok mutluyuz. Şampiyonluğu hak eden bir takımımız vardı. İnanılmaz bir aile ortamı oluşturuldu ve bu aile ortamı sonunda da hep beraber şampiyon olduk. Artık eğlenme, şampiyonluğu kutlama zamanı."


- "Süper Lig'de kalıcı olmak çok önemli"


Altıparmak, Hatayspor'un Süper Lig'de kalıcı olmasını hedeflediklerini dile getirdi.


Bunun için iyi bir planlama yapacaklarını belirten Altıparmak, "Süper Lig'de tabii öncelikle kalıcı olmak çok önemli. Onun için iyi planlama yapmak gerekiyor. Onu oturup yönetimimizle, başkanımızla konuşacağız ve planlamamızı yapacağız." ifadelerini kullandı.


Altıparmak, şampiyonluk yolunda kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.


Mehmet Altıparmak, Hatayspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:21 

Son Dakika Spor Mehmet Altıparmak: 'Şampiyonluğu hak ettik, Süper Lig'de kalıcı olmak önemli...' - Son Dakika Spor
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