Mehmet Altıparmak, Samsunspor'da

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

2020-2021 sezonunu 70 puanla averajla üçüncü sırada bitiren ve Play-Off'larda Altınordu takımına yenilerek Süper Lig hayalini gerçekleştiremeyen Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2021 – 2022 futbol sezonu için Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık prensip anlaşması sağlanmıştır. Bu anlaşmanın hem teknik direktörümüze hem de camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.