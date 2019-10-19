Son Dakika Haberleri: Mehmet Altıparmak: "Sezonun en güzel gollerinden birini yedik..."
Son Dakika Spor Mehmet Altıparmak: 'Sezonun en güzel gollerinden birini yedik...'

Mehmet Altıparmak: "Sezonun en güzel gollerinden birini yedik..."

37 dakika önce

İç sahadaki 4'üncü maçında 3'üncü galibiyetini elde eden yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Altıparmak, kritik bir müsabakayı kayıpsız geçtiklerini dile getirdi.

Mehmet Altıparmak:

İç sahadaki 4'üncü maçında 3'üncü galibiyetini elde eden yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Altıparmak, kritik bir müsabakayı kayıpsız geçtiklerini dile getirdi.


Topa hakim olan, istediklerini sahaya yansıtan bir takım görüntüsü verdiklerini belirten deneyimli teknik adam, "Çok net pozisyonları değerlendiremedik. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Gerçekten çok çalışıyoruz. Özellikle ilk 8 haftalık periyoda baktığımızda, aldığımız 3 puandan sonra yakaladığımız bir yükseliş var. Hem onun mutluluğunu yaşıyoruz hem de iyi futbol oynuyoruz" dedi.


Eskişehirspor'un da kendilerini zorladığını anlatan Mehmet Altıparmak, "Rakibimize saygı duyduk. İkinci yarıda skor 1-1 olduktan sonra tekrar geri dönüş sağlayıp 2-1 üstünlüğü yakalayan ve iyi bir performans sergileyen tüm oyuncularımı kutluyorum. Kağıt üzerinde sonuncu takımla oynuyorsunuz ama bizim ligimiz böyle bir lig değil. Gerçekten ligin en iyi kontratak yapan takımına karşı oynadık diyebilirim. Sezonun en güzel gollerinden birini yedik. Sonraki dönüşümüz ve maçı kazanmamız bizim için çok önemliydi. Özellikle bize burada müthiş bir ambiyans ortaya koyan taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Galibiyet serisi başlatacağız ve hedefe ulaşacağız" yorumunu yaptı.


Mehmet Altıparmak, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:16 
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