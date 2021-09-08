Üye Girişi
Mehmet Altıparmak: "Şu andaki lig liderleri ve sonuncular sunidir" - Son Dakika

Mehmet Altıparmak: "Şu andaki lig liderleri ve sonuncular sunidir"

08.09.2021 14:00

- Mehmet Altıparmak: "Şu andaki lig liderleri ve sonuncular sunidir" Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ilk 3 haftada oluşan lig tablosunun suni olduğunu ve ilerleyen haftada nelerin değişeceklerini göreceklerini belirterek, "Şu andaki lig liderleri ve sonuncular sunidir.

- Mehmet Altıparmak: "Şu andaki lig liderleri ve sonuncular sunidir"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ilk 3 haftada oluşan lig tablosunun suni olduğunu ve ilerleyen haftada nelerin değişeceklerini göreceklerini belirterek, "Şu andaki lig liderleri ve sonuncular sunidir. Şu anda şampiyon ilan edilen 2-3 takımın, 5-6 hafta sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Bilen, Genel Menajer Mustafa Aztopal, Samsunspor Basın Sözcüsü Ender Gür ve Genel Müdür Soner Soykan, basın mensupları ile Nuri Asan Tesisleri'nde bir araya geldi. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve diğer idareciler kulübün son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu oynayacakları Ankara Keçiörengücü maçı hakkında konuşan Mehmet Altıparmak, "Bizde eski yeni oyuncu yok. Her şeyimizle maça hazırız. Biz tedbir almıyoruz. Sadece analiz yapıyoruz, incelemelerimizi yapıyoruz. Bizim ne yapacağımız önemli. Biz eğer kendi istediklerimizi sahaya yansıtırsak gerisi önemli değil. Rakip analizleri tabii ki yapılıyor. En önemlisi bizim oynayacağımız oyun. Sistemimizden vazgeçmeden, rakip kim olursa olsun, ismi ne olursa olsun aynı oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. Fırsat transferi bitti. Yabancı kontenjanı dolu. Bütün bölgelerimiz dolu. Bir fırsat da doğsa alabileceğimiz mevki kalmadı. Çünkü tüm mevkilerde yeterli sayıda oyuncumuz mevcut" diye konuştu.

"Oyuncular sistemin içine girecek, oyuncuya göre sistem yapmayacağız"

Maç kadrosunda kimlerin yer alacağını futbolcuların kendi performanslarının belirleyeceğini ifade eden Altıparmak, "Biz bu ligin markasıyız. Markalarda her zaman risk vardır. Nasıl ki Süper Lig'de marka dediğimiz takımları seyrettiğinizde görüyorsunuz. Geçen sene Fenerbahçe'yi seyredenler kızıyordu. Neden böyle oynuyorlar diyorlardı? 'Oynasın kaybetsin' deniyordu. Biz bu ligin markasıyız. Biz bu oyun sistemini oyamaya devam edeceğiz. Bazı maçlarda oyun olarak değil ama maçın belli sürelerinde 2. bölge yapabiliriz. 90 dakika boyunca önde oynayamayız. Bunların hepsi planlı. Biz hangi rakiple nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Benim için isimler önemli değil. Takım ve sistem çok önemli. Oyuncular sistemin içerisine girecek. Biz oyuncuya göre sistem yapmayacağız. Bazı maçlarda oyunun içinde değişiklikler olacak ama tüm futbolcularım da biliyor. Kim iyiyse ve formdaysa o oynayacak" şeklinde konuştu.

"Şu andaki lig liderleri ve sonuncular sunidir"

İlk haftalarda göze çarpan takımların ligin ilerleyen haftalarında düşüş yaşayabileceğine dikkat çeken deneyimli teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

"5-6 takım şampiyonluk adayı olarak bekledi. Ama bu lig böyle devam etmeyecek. Bu derenin ardından çok sular akacak. Şu anda şampiyon ilan edilen 2-3 takım, 5-6 hafta sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Önemli olan istikrar. Şu andaki lig liderleri ve sonuncular sunidir. Çünkü transfer yapanlar, geç hazırlananlar, sakatlığı çok olanlar, sistemi bulamayanlar, yönetimini bulamayanlar, hocasını bulamayanlar var. Bugün itibarıyla transfer bitecek. Artık herkes elindeki kadro neyse bununla devam edecek. Şu ana kadarkilerin hepsi suniydi. Bundan sonra herkes elindekini kullanacak. Görünen Eyüpspor gibi Tuzlaspor gibi Manisa FK gibi MKE Ankaragücü gibi ve BB Erzurumspor gibi takımlar her zaman bu ligin iddialı takımları. Şu anda Denizlispor ligin son sırasında, 14 yeni oyuncu aldı. Gençlerbirliği de birçok transfer yaptı. Lig daha çok değişecek. Her sene de yukarılara oynayan 1 sürpriz takım çıkar. Onun kim olacağını bilemiyoruz. Önemli olan biz ve bizim şampiyonluğumuz. Gerisi bizim için önemli değil."

Toplantıda ayrıca Veysel Bilen, Samsunspor'a katkı sağlamak adına her Samsunsporlunun forma ve kombine konusunda daha istekli olması gerektiğini vurguladı. Genel Menajer Mustafa Aztopal, kadrolarında bulunan Dja Djedje'nin Denizlispor ile anlaştığını, Ange Plumain'in de sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedileceğini belirtti.

Genel Müdür Soner Soykan ise 'Kadına Yönelik Şiddet' konusuna dikkat çekilmek amacıyla üretilen ve üzerinde 15 dilde, 'Kadına Şiddete Hayır' yazan mor formaların çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğundan bahsetti.

Basın toplantısı soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

Mehmet Altıparmak: Şu andaki lig liderleri ve sonuncular sunidir
Mehmet Altıparmak: Şu andaki lig liderleri ve sonuncular sunidir
Mehmet Altıparmak: Şu andaki lig liderleri ve sonuncular sunidir
Mehmet Altıparmak: Şu andaki lig liderleri ve sonuncular sunidir

Mehmet Altıparmak, Samsunspor, Şampiyon, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Altıparmak: 'Şu andaki lig liderleri ve sonuncular sunidir' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Freni tutmayan araç dehşeti yaşattı! Yoldan geçen gence önce çarptı sonra üstünden geçerek yoluna devam etti 14:45 Freni tutmayan araç dehşeti yaşattı! Yoldan geçen gence önce çarptı sonra üstünden geçerek yoluna devam etti Sivas'ta köylerin vazgeçilmez yakıtı tezek oldu 14:40 Sivas'ta köylerin vazgeçilmez yakıtı tezek oldu Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak 14:23 Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak
Şenol Güneş, göreve devem edemeyebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak 14:19 Şenol Güneş, göreve devem edemeyebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak RTÜK, yayıncılık ilkelerini ihlal eden bazı gündüz kuşağı programlarına idari para cezası verdi 14:11 RTÜK, yayıncılık ilkelerini ihlal eden bazı gündüz kuşağı programlarına idari para cezası verdi Sakarya'da vatandaşlar tarafından 13:58 Sakarya'da vatandaşlar tarafından "eğitim uçağı düştü ihbarı" ekipleri harekete geçirdi
Rum Eğitim Bakanlığı, kitapların öğrencilere dağıtılmadan önce Atatürk ile ilgili bölümlerin yırtılmasını istedi 13:36 Rum Eğitim Bakanlığı, kitapların öğrencilere dağıtılmadan önce Atatürk ile ilgili bölümlerin yırtılmasını istedi Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti 12:56 Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
14:44 Gösterilere katılmamaları için Taliban karşıtı kadın protestocular bodrum kata kapatıldı
14:40 İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı
14:33 Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor
14:19 Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi
14:18 Şenol Güneş, göreve devem edemeyebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak
14:13 Sevgilisini silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
14:04 Enner Valencia, Milli Takımı'ndaki maç sebebiyle Sivas maçında oynamayabilir
13:58 Sakarya'da vatandaşlar tarafından "eğitim uçağı düştü ihbarı" ekipleri harekete geçirdi
13:42 Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nın bugün İstanbul'da olması bekleniyor
12:59 Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti
Gösterilere katılmamaları için Taliban karşıtı kadın protestocular bodrum kata kapatıldı Gösterilere katılmamaları için Taliban karşıtı kadın protestocular bodrum kata kapatıldı         
14:45
İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı         
14:41
Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor         
14:34
Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi         
14:20
Sevgilisini silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi Sevgilisini silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi         
14:14
Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur vefat etti Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur vefat etti         
14:11
Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nın bugün İstanbul'da olması bekleniyor Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nın bugün İstanbul'da olması bekleniyor         
13:43
Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti         
13:00
İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek         
12:48
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar bandına geldi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar bandına geldi         
12:28
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı         
11:42
Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı         
11:10
Şenol Güneş'ten istifa sorusuna gündem olacak cevap: Buraya gelmem için bana yalvardılar Şenol Güneş'ten istifa sorusuna gündem olacak cevap: Buraya gelmem için bana yalvardılar         
10:46
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı         
10:24
Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı         
09:11
Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti         
19:46
19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu         
19:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 14:57:52. #1.11#
SON DAKİKA: Mehmet Altıparmak: "Şu andaki lig liderleri ve sonuncular sunidir" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement