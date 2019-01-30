Son Dakika Haberleri: Mehmet Altıparmak'tan Adana Demirspor Maçı Yorumu

Mehmet Altıparmak'tan Adana Demirspor Maçı Yorumu

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ligin 20. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda yapacakları maçın her iki taraf için final niteliği taşıdığını söyledi.

Mehmet Altıparmak'tan Adana Demirspor Maçı Yorumu, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ligin 20. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda yapacakları maçın her iki taraf için final niteliği taşıdığını söyledi.

Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta İstanbulspor maçını kazanmayı çok istemelerine rağmen son dakikada yedikleri gol nedeniyle beraberlikle yetindiklerini ifade etti.

Kaliteli oyunlarını galibiyetlerle süslemek istediklerini dile getiren Altıparmak, şöyle konuştu:

"Adana Demirspor maçı her iki taraf için de zor ve final maçı ama kazanan olmak için çalışacağız. Adana ekibinin kadro kalitesini ve taraftar gücünü biliyoruz. Zor biz maç olacağı aşikar. Adana Demirspor'un geçen haftaki mağlubiyeti ve ligde bulunduğu konum kimseyi yanıltmasın. Çünkü yapılacak hatayı affetmeyecek bir rakiple karşılaşacağız. İşimizi ciddiye alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü iki taraf için de final maçı olacak. Bizim bu saatten sonra önümüzde 15 final maçı var. Bu süre içerisinde de galibiyet serisine ulaşmamız lazım. Adana ekibiyle yapacağımız maç, galibiyet serisinin başlangıcı olsun istiyoruz."

Altıparmak, yeni transfer Moussa Sow'un Adana Demirspor ile yapılacak maçta görev almasının zor olduğunu belirterek, "Sow'dan her zaman yararlanmak isteriz. Ancak Sow'un antrenman eksiği var ve henüz hazır değil. En azından 1-2 hafta ona görev vermeyip lige hazır hale getirmeliyiz. O yüzden Adana deplasmanında Sow'dan yararlanamayacağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:43 Kaynak: AA

Gaziantep, Adana Demirspor, Adana, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç Adam, Eskort Sitesinden Tanışıp Birlikte Olduğu Kadının Sevgilisinin Tuzağına Düştü Eskişehirspor'un Transfer Yasağı Kaldırıldı

ATM'deki Tuzağa Dikkat! Vatandaşın Şüphesi Kart Kopyalayan Düzeneği Ortaya Çıkardı Fenerbahçeli Carlos Kameni, Eskişehirspor'un Teklifini Reddetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 18:58:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmet Altıparmak'tan Adana Demirspor Maçı Yorumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]