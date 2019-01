Mehmet Altıparmak'tan Adana Demirspor Maçı Yorumu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep 'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak , ligin 20. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda yapacakları maçın her iki taraf için final niteliği taşıdığını söyledi.Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta İstanbulspor maçını kazanmayı çok istemelerine rağmen son dakikada yedikleri gol nedeniyle beraberlikle yetindiklerini ifade etti.Kaliteli oyunlarını galibiyetlerle süslemek istediklerini dile getiren Altıparmak, şöyle konuştu:"Adana Demirspor maçı her iki taraf için de zor ve final maçı ama kazanan olmak için çalışacağız. Adana ekibinin kadro kalitesini ve taraftar gücünü biliyoruz. Zor biz maç olacağı aşikar. Adana Demirspor'un geçen haftaki mağlubiyeti ve ligde bulunduğu konum kimseyi yanıltmasın. Çünkü yapılacak hatayı affetmeyecek bir rakiple karşılaşacağız. İşimizi ciddiye alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü iki taraf için de final maçı olacak. Bizim bu saatten sonra önümüzde 15 final maçı var. Bu süre içerisinde de galibiyet serisine ulaşmamız lazım. Adana ekibiyle yapacağımız maç, galibiyet serisinin başlangıcı olsun istiyoruz."Altıparmak, yeni transfer Moussa Sow 'un Adana Demirspor ile yapılacak maçta görev almasının zor olduğunu belirterek, "Sow'dan her zaman yararlanmak isteriz. Ancak Sow'un antrenman eksiği var ve henüz hazır değil. En azından 1-2 hafta ona görev vermeyip lige hazır hale getirmeliyiz. O yüzden Adana deplasmanında Sow'dan yararlanamayacağız." ifadelerini kullandı.