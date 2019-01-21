Mehmet Altıparmak, Transfer Bekliyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, birkaç gün içerisinde transferde eksik bölgelere takviye yapmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, birkaç gün içerisinde transferde eksik bölgelere takviye yapmak istediklerini söyledi.



Altıparmak, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok iyi hazırlandıkları Denizlispor maçında istedikleri sonucu elde edemediklerini dile getirdi.



İkinci yarıya kötü başladıklarını ancak bunu "dünyanın sonu" diye düşünmemek gerektiğini ifade eden Altıparmak, şöyle konuştu:



"Önümüzde çok uzun bir maraton var. Biz artık oyuncularımızla birlik ve beraberliği daha fazla artıracağız. Bazı mevkilerdeki eksiklerimizi transfer döneminde tamamlamak istiyoruz. Özellikle ön bölgedeki eksiklerimizle ilgili tespitlerimizi yaptık ama Denizlispor maçına kadar transferleri gerçekleştiremedik. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bunları çözmek istiyoruz. Özellikle forvet ve kanatla ilgili çalışmalarımız hızla sürüyor."



Altıparmak, artık ligin her geçen gün zorlaşacağını belirterek, "Pes etmek yok. Bu tür durumları daha önce de yaşadık. Buradan kalkmasını bileceğiz. Bunu başaracağız, bunun için gerekli gücümüz ve kalitemiz var. Bu tür şeyler bizi daha da güçlendirecek." ifadelerini kullandı.



"Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız"



Bu hafta deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Altıparmak, şunları kaydetti:



"İstanbulspor, ligin iyi takımlarından. Bu maçta neler yaparız düşüncesinden ziyade tek önceliğimiz kazanmak. İstanbul'a kazanmaya gideceğiz. Rakip özellikle kendi sahasında çok iyi oynuyor. Ne olursa olsun, rakibin direncini kırıp kazanmaya çalışacağız. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız, gereken mücadeleye ulaşacağız."



Mehmet Altıparmak, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Spor Toto 1. Lig'de de olması gerektiğini belirterek, en azından ligin kaderini belirleyecek maçlarda sistemin uygulanmasını istedi.

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