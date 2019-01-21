Son Dakika Haberleri: Mehmet Altıparmak, Transfer Bekliyor

Mehmet Altıparmak, Transfer Bekliyor

30 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, birkaç gün içerisinde transferde eksik bölgelere takviye yapmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, birkaç gün içerisinde transferde eksik bölgelere takviye yapmak istediklerini söyledi.

Altıparmak, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok iyi hazırlandıkları Denizlispor maçında istedikleri sonucu elde edemediklerini dile getirdi.

İkinci yarıya kötü başladıklarını ancak bunu "dünyanın sonu" diye düşünmemek gerektiğini ifade eden Altıparmak, şöyle konuştu:

"Önümüzde çok uzun bir maraton var. Biz artık oyuncularımızla birlik ve beraberliği daha fazla artıracağız. Bazı mevkilerdeki eksiklerimizi transfer döneminde tamamlamak istiyoruz. Özellikle ön bölgedeki eksiklerimizle ilgili tespitlerimizi yaptık ama Denizlispor maçına kadar transferleri gerçekleştiremedik. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bunları çözmek istiyoruz. Özellikle forvet ve kanatla ilgili çalışmalarımız hızla sürüyor."

Altıparmak, artık ligin her geçen gün zorlaşacağını belirterek, "Pes etmek yok. Bu tür durumları daha önce de yaşadık. Buradan kalkmasını bileceğiz. Bunu başaracağız, bunun için gerekli gücümüz ve kalitemiz var. Bu tür şeyler bizi daha da güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

"Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız"

Bu hafta deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Altıparmak, şunları kaydetti:

"İstanbulspor, ligin iyi takımlarından. Bu maçta neler yaparız düşüncesinden ziyade tek önceliğimiz kazanmak. İstanbul'a kazanmaya gideceğiz. Rakip özellikle kendi sahasında çok iyi oynuyor. Ne olursa olsun, rakibin direncini kırıp kazanmaya çalışacağız. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız, gereken mücadeleye ulaşacağız."

Mehmet Altıparmak, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Spor Toto 1. Lig'de de olması gerektiğini belirterek, en azından ligin kaderini belirleyecek maçlarda sistemin uygulanmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:22 Kaynak: AA

Denizlispor, Gaziantep, Mehmet Altıparmak, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayınbabasının Cenazesine Katılmayan Kadın, Tazminat Ödeyecek Son Dakika! Galatasaray, Semih Kaya'yı Kiraladığını KAP'A Bildirdi

Benjamin Tetteh'in Menajeri Pavek Zika: Hafta İçinde Anlaşma Olması Muhtemel Daniil Medvedev'i Deviren Novak Djokovic Avustralya Açık'ta Çeyrek Finalde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 17:52:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmet Altıparmak, Transfer Bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]