Eddie Newton: "Mücadeleden kaçan biri değilim" - Son Dakika

Eddie Newton: "Mücadeleden kaçan biri değilim"

30.10.2020 23:01

- Eddie Newton: "Mücadeleden kaçan biri değilim" Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada saçma hatalar yapmaya devam ettikleri sürece bu şekilde sonuçlarla karşı karşıya kalacaklarını belirterek, herhangi bir mücadeleden kaçan birisi...

- Eddie Newton: "Mücadeleden kaçan biri değilim"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada saçma hatalar yapmaya devam ettikleri sürece bu şekilde sonuçlarla karşı karşıya kalacaklarını belirterek, herhangi bir mücadeleden kaçan birisi olmadığını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, 4-3 kaybettikleri Kasımpaşa maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, ligin 7 haftası sonunda alınan 5 puanın yeterli olmadığını belirterek, "Aynı hataları yapmaya devam ederseniz başınıza hep bu geliyor. Bu şartlar altında insanların eleştirilerini anlıyorum. Ancak bu olmaması gereken saçma hataları yapmaya devam edersek eğer tabii ki bu şekilde sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz" ifadesini kullandı.

"Mücadeleden kaçan biri değilim"

Newton, göreve devam edip etmeme noktasında bir tasarrufunun olup olmayacağı şeklindeki soruya ise, "Son oynanan Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında talihsiz durumlar yaşadık. Çünkü ilk başta çok iyi başladığımız maçlardı. Ancak ondan sonra gelen hatalar sonucu istemediğimiz mağlubiyetleri maalesef aldık. Ancak herhangi bir mücadeleden kaçmış, herhangi bir mücadeleden kaçan biri değilim. Böyle de olacak zaten. Mücadeleye devam etmek isteyen, mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek isteyen biriyim her zaman" şeklinde konuştu.

"Bu basit hataları yapmaya devam edersek bu şekilde cezalandırılırız"

Karşılaşmada yaptığı değişikliklere ilişkin eleştirilere yönelik bir soru üzerine de Newton, şunları söyledi:

"60. dakikada Djaniny değişikliğini yaptık. 10 dakika sonra Abdulkadir Parmak oyuna dahil oldu. Son değişikliği daha önce yapacaktık ancak Abdulkadir Ömür'ün sakatlığı olunca kendisinin devam edip edemeyeceğini beklemek zorunda kaldık. Eleştirileri normal olarak karşılıyorum. Çünkü herkes çok kızgın, ben de çok kızgınım. Oyuncularımız, taraftarlarımız da çok kızgın. Ama eğer bu basit hataları yapmaya devam edersek bu şekilde cezalandırılarak sonucunu ödüyoruz."

"Performanslarından memnun olmadığımız arkadaşlar var"

İngiliz çalıştırıcı, oyuncuların performansına yönelik soruya da, "Performanslarından memnun olmadığımız arkadaşlar var. Onların yeterli süre aldıklarını da düşünüyorum. Ciddi değişiklikler de yapacağız. Tabii bugünkü maçın analizini daha detaylı analiz ettikten sonra bu kararları alacağız. Kimlerin olduğunu tabii ki söyleyemem. Bu kararları kendi içimizde alacağız. Performansından memnun olmadığım ve kesinlikle değişeceğimiz arkadaşlarımız olacak" dedi.

Newton, Stiven Plaza'yı yabancı kontenjanı nedeniyle kadroda değerlendirmediklerini de sözlerine ekledi.

Eddie Newton: Mücadeleden kaçan biri değilim
Eddie Newton: Mücadeleden kaçan biri değilim
Eddie Newton: Mücadeleden kaçan biri değilim
Eddie Newton: Mücadeleden kaçan biri değilim

Mehmet Altıparmak, Uğurcan ÇAKIR, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eddie Newton: 'Mücadeleden kaçan biri değilim' - Son Dakika Spor


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