Mehmet Altıparmak: "Üzdüğüm takımları sonraki sene sevindirdim..." - Son Dakika

Mehmet Altıparmak: "Üzdüğüm takımları sonraki sene sevindirdim..."

TFF 1. Lig'in 33. haftasında, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 mağlup edip puanını 63'e çıkaran Altıparmak yönetimindeki Hatayspor, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükseldi.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 mağlup edip puanını 63'e çıkaran Altıparmak yönetimindeki Hatayspor, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükseldi.

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Önceki sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, geçen sezon da Gaziantep FK'yi Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mehmet Altıparmak, bu yıl da Hatayspor ile şampiyonluğa ulaşarak "hat-trick" yaptı.

Deneyimli teknik adam, TFF 1. Lig'de üst üste 3 farklı takımı bir üst lige çıkararak önemli bir başarıya imza attı.

- Play-off finalinde eledi, sonraki sezon Süper Lig'e taşıdı

TFF 1. Lig'in 2017-2018 sezonunda Altıparmak yönetimindeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, play-off finalinde Gaziantep FK'yi penaltı atışlarında eleyerek, Süper Lig biletini aldı.

Mavi-beyazlıların uzun yıllar süren "Süper Lig" hasretini bitiren Altıparmak, daha sonra 2018-2019 sezonunda Gaziantep FK'nin başına geçti.

Altıparmak'ın başında olduğu Gaziantep FK, play-off finallerinde Hatayspor'u penaltı atışlarıyla yenerek Süper Lig'e yükseldi.

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun 23. haftasında bu kez de Hatayspor'da göreve başlayan Altıparmak, bitime bir hafta kala bordo-beyazlıları şampiyonluğa ulaştırdı.

Deneyimli teknik adam, play-off finallerinde elediği Gaziantep FK ve Hatayspor'u da bir sezon sonra Süper Lig'e yükselterek ilginç bir istatistiğe imza atmayı başardı.

- "Üzdüğüm takımları sonraki sene sevindirdim"

Teknik direktör Mehmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 sene üst üste Süper Lig'e takım çıkarmanın farklı bir gurur ve keyif olduğunu söyledi.

Bu sezon da Hatayspor'u Süper Lig'e taşıdıklarını belirten Altıparmak, şunları kaydetti:

"Dünyada 3 sene üst üste aynı takımla şampiyonluk yaşayan hocalar var ama 3 farklı takımla şampiyonluk yaşamak bana nasip oldu. Benim istatistiğimde de farklı bir durum söz konusu. Üç senede yaşadığım şampiyonluklar sırasında üzdüğüm takımları sonraki sene sevindirdim. Bu da benim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Erzurum'dayken Gazianteplileri, Gaziantep'teyken de Hataylıları üzmüştüm ama hepsiyle ayrı ayrı şampiyonluk yaşayıp bir anlamda o şehirlerle, taraftarlarla helalleşmiş olduk. Hatay'ın şampiyonluğuyla da 53 yıldır Süper Lig hasreti yaşayan bir şehre sevinç yaşatmış olduk. Bu da benim için çok önemliydi. Bu başarılara yenilerini eklemek de bizlere nasip oldu."

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:36 

Son Dakika Spor Mehmet Altıparmak: 'Üzdüğüm takımları sonraki sene sevindirdim...' - Son Dakika Spor
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