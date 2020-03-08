Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Güngören'de 2017'de Genç Fenerbahçe taraftar grubu mensubu "Dadaş Mehmet" olarak bilinen Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Güngören'de 2017'de Genç Fenerbahçe taraftar grubu mensubu "Dadaş Mehmet" olarak bilinen Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Aralık 2017'de Haznedar Mahallesi Posta Caddesi üzerinde Altunkaynak'ın uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında azmettirici oldukları iddiasıyla Fenerbahçe Spor Kulübü eski tribün liderleri "Dede İsmail" lakaplı İsmail Dalkıran ve İbrahim Gümüştekin ile olayda silahı kullandığı öne sürülen kişi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Fenerbahçe, Güngören, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:16 Kaynak: AA
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