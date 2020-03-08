Son Dakika › Güncel › Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Güngören'de 2017'de Genç Fenerbahçe taraftar grubu mensubu "Dadaş Mehmet" olarak bilinen Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:16 Kaynak: AA
Güngören'de 2017'de Genç Fenerbahçe taraftar grubu mensubu "Dadaş Mehmet" olarak bilinen Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Aralık 2017'de Haznedar Mahallesi Posta Caddesi üzerinde Altunkaynak'ın uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında azmettirici oldukları iddiasıyla Fenerbahçe Spor Kulübü eski tribün liderleri "Dede İsmail" lakaplı İsmail Dalkıran ve İbrahim Gümüştekin ile olayda silahı kullandığı öne sürülen kişi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika Tekirdağ'da tartıştığı kayınpederini öldüren damat çıkarıldığı mahkemede tutuklandı Avrupa'da koronavirüs salgını giderek artıyor Adana'da dolmuş şoförü başından vurularak öldürüldü Semih Özsoy'dan Galatasaray'a gönderme: Zorlu'yu işaret edip "Ligde şaibe var" diyenler neden ortadan kayboldu?