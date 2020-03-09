Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 4 kişi tutuklandı

38 dakika önce

Güngören'de 2017'de, Genç Fenerbahçe taraftar grubu mensubu "Dadaş Mehmet" olarak bilinen Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı.

Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Güngören'de 2017'de, Genç Fenerbahçe taraftar grubu mensubu "Dadaş Mehmet" olarak bilinen Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Altunkaynak'ın 23 Aralık 2017'de Haznedar Mahallesi Posta Caddesi'nde, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan ve ardından Bakırköy Adliyesine götürülen 11 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 4 şüphelinin tutuklanmasına 7 şüphelinin ise serbest bırakılmasına karar verdi.

Fenerbahçe, Güngören, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:46 Kaynak: AA
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