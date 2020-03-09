Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 4 kişi tutuklandı
38 dakika önce
Güngören'de 2017'de, Genç Fenerbahçe taraftar grubu mensubu "Dadaş Mehmet" olarak bilinen Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:46 Kaynak: AA
Güngören'de 2017'de, Genç Fenerbahçe taraftar grubu mensubu "Dadaş Mehmet" olarak bilinen Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Altunkaynak'ın 23 Aralık 2017'de Haznedar Mahallesi Posta Caddesi'nde, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan ve ardından Bakırköy Adliyesine götürülen 11 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, 4 şüphelinin tutuklanmasına 7 şüphelinin ise serbest bırakılmasına karar verdi.
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