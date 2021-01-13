Eşi Arzum Onan ile birlikte örnek çift olarak gösterilen Mehmet Aslantuğ, önceki gün Beşiktaş Sahili'nde objektiflere takıldı. Tarzıyla dikkat çeken Aslantuğ'un toplu taşıma aracına binmesi herkesi şaşırttı
Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü oyuncu, sportif giyim tarzıyla tüm bakışları üzerinde topladı.& ;
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13.01.2021 16:12:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmet Aslantuğ halkın arasına karıştı - Son Dakika