Son Dakika Haberleri: Mehmet Aslantuğ 'Tütsü By Düvee' ile besiciliğe başladı
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Mehmet Aslantuğ 'Tütsü By Düvee' ile besiciliğe başladı

1 saat önce

DÜNYA'ya açıklamalarda bulunan Aslantuğ'un ortağı Erol Can Obdan da bütün zincirde düzenli olarak 60 kişilik istihdama ulaştıklarını, hasat dönemlerinde bu sayının daha da arttığını söyledi.

Mehmet Aslantuğ 'Tütsü By Düvee' ile besiciliğe başladı, System.String[]
DÜNYA'ya açıklamalarda bulunan Aslantuğ'un ortağı Erol Can Obdan da bütün zincirde düzenli olarak 60 kişilik istihdama ulaştıklarını, hasat dönemlerinde bu sayının daha da arttığını söyledi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 06:02 
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