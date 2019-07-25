Mehmet Aslantuğ 'Tütsü By Düvee' ile besiciliğe başladı
1 saat önce
DÜNYA'ya açıklamalarda bulunan Aslantuğ'un ortağı Erol Can Obdan da bütün zincirde düzenli olarak 60 kişilik istihdama ulaştıklarını, hasat dönemlerinde bu sayının daha da arttığını söyledi.
DÜNYA'ya açıklamalarda bulunan Aslantuğ'un ortağı Erol Can Obdan da bütün zincirde düzenli olarak 60 kişilik istihdama ulaştıklarını, hasat dönemlerinde bu sayının daha da arttığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 06:02
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