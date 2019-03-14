Son Dakika Haberleri: Mehmet Atalay'ın Adı Spor Salonuna Verildi

Mehmet Atalay'ın Adı Spor Salonuna Verildi

52 dakika önce

- Mehmet Atalay'ın adı spor salonuna verildi Törene A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de katıldıİSTANBUL - Çobançeşme İmam Hatip Lisesi ve Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin ortak kullanımına sunulacak spor salonu için, bugün okul bahçesinde açılış töreni gerçekleştirildi.

- Mehmet Atalay'ın adı spor salonuna verildi
Törene A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de katıldı

İSTANBUL - Çobançeşme İmam Hatip Lisesi ve Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin ortak kullanımına sunulacak spor salonu için, bugün okul bahçesinde açılış töreni gerçekleştirildi. Salona Gençlik ve Spor eski Genel Müdürü Mehmet Atalay'ın ismi verildi.
Çobançeşme İmam Hatip Lisesi ve Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin ortak kullanımına sunulacak spor salonu için, bugün okul bahçesinde açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Gençlik ve Spor eski Genel Müdürü Mehmet Atalay, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski milli basketbolcu Harun Erdenay ve öğrenciler katıldı. Törende salona ismi verilen Mehmet Atalay ve Teknik Direktör Şenol Güneş kısa bir konuşma yaptı. Atalay, isminin bir spor salonuna verilmesi dolayısıyla teşekkür etti.
Mehmet Atalay Spor Salonu'nun 504.90 m2'lik zemin katında basketbol, voleybol, hentbol gibi sporların yapılabilecek. Salonda soyunma odaları, duşlar, wc'ler bulunuyor. Asma kat olarak tasarlanan 88 m2'lik 1. katta ise fitness salonu ve öğretmen odası yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:19 Kaynak: İHA

Şenol Güneş, Mehmet Atalay, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rumen Basını: Lucescu Oğlu ile Birlikte Beşiktaş'a Geliyor Şenol Güneş, Abdullah Avcı'yı Ziyaret Etti

Liverpool'dan Karius Açıklaması: Sözleşmeye Sadık Kalacağız Şenol Güneş, 5 Bin 512 Gün Sonra Milli Takımın Başında Sahaya Çıkacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 15:11:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmet Atalay'ın Adı Spor Salonuna Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]