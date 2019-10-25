Son Dakika Haberleri: Mehmet Aurelio, Altınordu'yu ziyaret etti!
Son Dakika Spor Mehmet Aurelio, Altınordu'yu ziyaret etti!

Mehmet Aurelio, Altınordu'yu ziyaret etti!

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'yu ziyaret eden ve tesislerde incelemede bulunan teknik direktör Mehmet Aurelio, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası vizesi alacağına inandığını belirtti. Altınordu'nun Metin Oktay ve Beytullah Baliç yerleşkeleri ile İsmet Orhun bilge Tesisleri'nde incelemede bulunup, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'yla bir araya gelen Mehmet Aurelio, gördüklerinin kendisini son derece memnun ettiğini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'yu ziyaret eden ve tesislerde incelemede bulunan teknik direktör Mehmet Aurelio, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası vizesi alacağına inandığını belirtti. Altınordu'nun Metin Oktay ve Beytullah Baliç yerleşkeleri ile İsmet Orhun bilge Tesisleri'nde incelemede bulunup, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'yla bir araya gelen Mehmet Aurelio, gördüklerinin kendisini son derece memnun ettiğini söyledi.

Mehmet Aurelio, Altınordu'yu ziyaret etti!

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Aurelio, Hüseyin Eroğlu, Altınordu, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:39 
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