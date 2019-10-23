Son Dakika Haberleri: Mehmet Aurelio, Altınordu'yu ziyaret etti! "Türkiye için iyi örnek..."
Son Dakika Spor Mehmet Aurelio, Altınordu'yu ziyaret etti! 'Türkiye için iyi örnek...'

Mehmet Aurelio, Altınordu'yu ziyaret etti! "Türkiye için iyi örnek..."

1 saat önce

Altınordu'nun Metin Oktay ve Beytullah Baliç yerleşkeleri ile İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde incelemede bulunup, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'yla bir araya gelen Mehmet Aurelio, gördüklerinin kendisini son derece memnun ettiğini söyledi.

Mehmet Aurelio, Altınordu'yu ziyaret etti!

Altınordu'nun Metin Oktay ve Beytullah Baliç yerleşkeleri ile İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde incelemede bulunup, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'yla bir araya gelen Mehmet Aurelio, gördüklerinin kendisini son derece memnun ettiğini söyledi.


Tesislerden faydalanacak genç yeteneklerin, burada sadece futbola yoğunlaşacağını kaydeden Aurelio, "Altınordu, Türkiye için iyi bir örnek. Böyle bir tesis, böyle bir sistem, gerçekten Türkiye'de bir numara." ifadelerini kullandı.


Türk futbolunda birçok yetenekli ismin olduğunu vurgulayan Mehmet Aurelio, "Altınordu'dan birçok oyuncu çıktı.


Avrupa'da oynuyorlar. Demek ki Türk futbolunda çok yetenek var. Daha çok oyuncunun çıkması lazım." açıklamasında bulundu.


2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde milli takımın oldukça başarılı bir performans ortaya koyduğuna da dikkati çeken Aurelio, "Türk Milli Takımı son 2 maçta mükemmel oynadı. Şenol Güneş hoca gerçekten çok iyi bir takım ve sistem kurdu. Zaten tecrübeli oyuncular da var. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'na kesinlikle gider." diye konuştu.


Öte yandan, Türk vatandaşlığı bulunan ve futbolculuğu döneminde A Milli Takım formasını da terleten Mehmet Aurelio'yla, Altınordu'nun düzenlediği Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Kupası'na ülkesi Brezilya'dan bir takım davet etmek için görüşüldüğü öğrenildi.


Hüseyin Eroğlu, Mehmet Aurelio, Altınordu, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:29 
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