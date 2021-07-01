Mehmet Aydın: Çiftlik Bank'ın kurucusu, Brezilya'da teslim oldu

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden on binlerce kişiyi dolandırdığı öne sürülen ve kırmızı bültenle aranan Mehmet Aydın, Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu.

Mehmet Aydın'ın avukatı Mehmet Uluç'a ait Uluç Hukuk Bürosu, BBC Türkçe'ye Aydın'ın Brezilya'da teslim olduğunu doğruladı.

Aydın; elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamalarıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu.

Dün avukatları aracılığıyla Sözcü gazetesine gönderdiği bir videoda Aydın, "suçsuz ve mağdur" olduğunu, bunu kanıtlamak için de "hür iradesiyle Türk yargısına teslim olacağını" söylemişti.

Aydın'ın avukatı Şehmus Uluç ise Sözcü'ye yaptığı açıklamada, konsolosluk ile bağlantı kurduklarını ve Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandığını söylemişti.

Mehmet Aydın neler söyledi?

Sözcü internet sitesinde yayımlanan videoda Aydın, Çiftlik Bank oyunuyla hiç kimseyi zarara uğratmak ya da insanları dolandırmak şeklinde bir düşüncesinin olmadığını ifade etti.

Aydın videoda şu ifadelere yer verdi:

"Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı.

"Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum."

"Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur."

77 bini aşkın kişiden para topladı

Sabah gazetesinden Dilek Güngör'ün 2018 yılında yayımladığı haberinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) raporuna göre Çiftlik Bank'ın 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden 511,7 milyon TL topladığı aktarılmıştı.

Habere göre 62 bin 877 kişiye 398,3 milyon TL ödeme yapıldı, kalan 113,4 milyon TL'nin Kuzey Kıbrıs'ta kurulan Fame Game şirketine aktarıldı.

Oradan da Çiftlik Bank'ın CEO'su ve kurucusu Mehmet Aydın'ın ve karısının şahsi hesaplarına paranın gönderildiği kaleme alındı.

Çiftlik Bank nedir?

Çiftlik Bank adlı oyun, Mehmet Aydın tarafından Ağustos 2016'da kuruldu.

Sosyal medya oyunu olan FarmVille'den esinlenen Çiftlik Bank'ta, oyuncular farklı altın değerlerine sahip çeşitli çiftlik hayvanları satın alabiliyordu.

Ömürleri 365 gün olan hayvanlar için ise yem ve depo masrafı da yapılması gerekiyordu.

Bu masrafların karşılanması için de yetiştirilen hayvanlar karşılığında para kazanmak için dijital ödeme sistemleri kullanılabiliyordu.