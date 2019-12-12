Mehmet aydın'ın satılan yatının görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika
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Mehmet aydın'ın satılan yatının görüntüleri paylaşıldı

6 saat önce

Mehmet Aydın'ın satılan yatının görüntüleri paylaşıldıUruguay, (DHA)- Uruguay merkezli televizyon kanalı Canal 10, dolandırıcı ve firari sanık Mehmet Aydın'ın satılan lüks yatının görüntülerini paylaştı.

Mehmet Aydın'ın satılan yatının görüntüleri paylaşıldı

Uruguay, (DHA)- Uruguay merkezli televizyon kanalı Canal 10, dolandırıcı ve firari sanık Mehmet Aydın'ın satılan lüks yatının görüntülerini paylaştı.

Türkiye'de 'Tosuncuk' olarak tanınan Çiftlikbank'ın kurucusu ve dolandırıcı firari sanık Mehmet Aydın'ın, 243 bin dolara satılan lüks yatının görüntüleri, Uruguay merkezli TV kanalı Canal 10'da yayınlandı. Daha önce adı 'Don Carlos' olan lüks yatı Mehmet Aydın 800 bin dolara satın aldıktan sonra, eski eşi Sıla Aydın'ın adını vererek 'Sılam' olarak değiştirmişti.

Canal 10 tarafından yayınlanan görüntülerde, lüks yatın geniş bir oturma odası, koltukları, banyosu, yatak odası ve misafir odası olduğu görüldü.

Mehmet aydın'ın satılan yatının görüntüleri paylaşıldı

Uruguay, Aydın, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:33 Kaynak: DHA
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