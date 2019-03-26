Mehmet Aydın Tavuk Çiftliğine "Bitcoin" Tesisi Kurmuş

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Kendi İmkanlarıyla Organik Tavuk Çiftliği Kurdu, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor

Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor