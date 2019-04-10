Mehmet Ayvalıtaş Davası...

GEZİ Parkı eylemlerine destek amaçlı Ümraniye'de TEM otoyolu üzerinde gerçekleşen yürüyüş sırasında bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi.

GEZİ Parkı eylemlerine destek amaçlı Ümraniye'de TEM otoyolu üzerinde gerçekleşen yürüyüş sırasında bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi. Mahkeme, yoğun oldukları gerekçesi ile mazeret dilekçesi sunarak ek süre talebinde bulunan bilirkişilere 15 günlük ek süre verdi. Mahkeme, bilirkişilerin bu süre sonunda raporlarını hazırlamamaları durumunda haklarında görevi ihmal suçundan suç duyurusunda bulunmaya karar verdi. İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 22. duruşmasına, Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş, kardeşi Muharrem Ayvalıtaş ve avukatları ile tutuksuz yargılanan sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş, Cengiz Aktaş ve avukatları Avukatı Yalçın Tura katıldı. DÖRDÜNCÜ RAPOR BİR YILDIR GELMEDİ Geçen yıldan beri raporlarını hazırlamayan bilirkişiler, dava dosyasına mazeret dilekçesi sunarak, ellerinde 80 dosya bulunduğunu, raporlarını sunmak için son kez kendilerine ek süre verilmesini istediler. SÖZ ALAN MÜŞTEKİLERİN AVUKATLARI, SANIKLARIN TUTUKLANMALARINI TALEP ETTİLER Söz alan Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş, önümüzdeki 2 Haziran'ın oğlunun ölüm yıl dönümü olduğunu belirterek, "2 Haziran'da ölüm yıldönümünde olay yerinde keşif yapılmasını istiyorum. Ben bir babayım, sanıkların tutuklanmasını talep ediyorum" dedi. Muharrem Ayvalıtaş, kardeşinin ölümünün üzerinden 6 yıl geçtiğini belirterek, "Ben o zaman öğrenciydim, okudum mühendis oldum. Kardeşimin vefatıyla muallakta kalan durumlar var. Sorumlu olduğunu düşündüğümüz kişiler hakkında işlem yapılmadı, detaylı bir araştırma yapılmadı. 6 sene geçti hala bu durumlar aydınlatılmadı. Sanıklara çapraz sorgu yapılmadı. Niye sanıklara soru soramıyoruz. Ceza vermek istemiyorsanız biz çekip gidelim" dedi. Sanıkların avukatı Yalçın Tura da müştekilerin müvekkillerinin tutuklanması yönündeki talebinin reddine karar verilmesini istedi. BİLİRKİŞİLER 15 GÜNDE RAPOR SUNMAZLARSA HAKLARINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK Bilirkişilerin raporlarını sunmaları için 15 günlük kesin süre verilmesine karar veren mahkeme, "Bu süre zarfında raporlarını ibraz etmedikleri taktirde görevlerini ihmal ettiklerinden bahisle haklarında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağının" ihtarına karar verdi. Mahkeme, bu bilirkişilerin kendilerine tanınan 15 günlük sürede raporlarını sunmamaları durumunda görevlerine son verilerek yeni bilirkişi heyeti oluşturmaya da karar verdi. Müştekilerin sanıkların tutuklanması yönündeki talebini reddeden mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDEN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2013 tarihinde Ümraniye'de Gezi Parkı eylemlerine destek veren ve Mehmet Ayvalıtaş ile Seyit Kartal'ın da bulunduğu bir gurubun yolu trafiğe kapattığı, şüpheli Görkem Demirbaş ile şüpheli taksi şoförü Cengiz Aktaş'ın kullandıkları araçların fren yapmalarına rağmen çarpıştıkları, Mehmet Ayvalıtaş'ın aracın altında kalarak yaşamını yitirdiği belirtiliyor. İddianamede, şüpheliler Demirbaş ve Aktaş için, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. - İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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