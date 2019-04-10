Mehmet Ayvalıtaş Davasında Mahkemeden Bilirkişi Heyetine Uyarı

Gezi Parkı eylemleri sırasında bir aracın çarpması sonucu Mehmet Ayvalıtaş'ın hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada mahkeme, sanıkların kusur durumuna ilişkin 4. kez istenen raporun düzenlenmesi için bilirkişi heyetine son kez süre verdi.

Gezi Parkı eylemleri sırasında bir aracın çarpması sonucu Mehmet Ayvalıtaş'ın hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada mahkeme, sanıkların kusur durumuna ilişkin 4. kez istenen raporun düzenlenmesi için bilirkişi heyetine son kez süre verdi. Mahkeme, 15 gün içerisinde raporun gönderilmemesi halinde görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.



Gezi Parkı eylemleri sırasında bir aracın çarpması sonucu 20 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş'ın hayatını kaybetmesine ilişkin davada 2 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ve Cengiz Aktaş katılırken, kazada hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.



Bilirkişiler son kez ek süre istedi



Mahkeme başkanı, dosyanın bilirkişiden dönmediğini, bilirkişilerin celse arasında mazeret dilekçesi sunarak 80'in üzerinde dosya incelemeleri bulunduğundan son bir kez ek süre istediğini tutanağa geçirdi.



Duruşmada söz alan Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş, "Sanıkların tutuklanmalarını talep ediyorum" diyerek olay yerinde keşif yapılmasını istedi.



"Kardeşim öldüğünde okuyordum, şimdi mühendis oldum"



Mehmet Ayvalıtaş'ın ağabeyi Muharrem Ayvalıtaş, "Kardeşim öleli 6 sene oluyor. Ben o zaman okuyordum, şimdi mühendis oldum. Bu kadar zaman geçmiş, ben artık buraya gelip gitmek istemiyorum. Buraya her geldiğimde benim canım yanıyor. Kardeşimin vefatıyla alakalı muallakta kalan durumlar vardır. Sorumlu olduğunu düşündüğümüz kişiler hakkında işlem yapılmadı. Detaylı araştırma yapılmadı. 6 sene geçti hala durumlar aydınlatılmadı. Sanıklara çapraz sorgu yapılmasını ve davanın karara çıkartılmasını talep ediyorum" dedi.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın geldiği evreyi göz önünde bulundurarak keşif taleplerinin ve sanıklara yeniden çaprak sorgu yapılarak savunmalarının alınması taleplerinin reddine karar verdi.



Mahkemeden bilirkişi heyetine uyarı



Mahkeme, bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için 15 günlük kesin süre verilmesine, bu süre zarfında raporlarını ibraz etmedikleri taktirde görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağının bildirilmesine hükmetti.



Bilirkişi heyetince 15 gün içinde bilirkişi raporunun sunulmaması durumunda bu bilirkişi heyetinin görevine son verilerek, aynı üniversite ve aynı ana bilim dalında görevli başka öğretim görevlilerinden oluşturulacak üç kişilik bilirkişi heyetinden rapor hazırlanılmasının istenmesine hükmeden mahkeme, sanıkların tutuklanması yönündeki taleplerin reddine karar verdi.



Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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