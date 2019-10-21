Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin davada karar

İstanbul'daki Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Mehmet Ayvalıtaş'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 2 sanığın beraatine karar verildi.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 24. celsesine, tutuksuz sanık Mehmet Görkem Demirbaş ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, kazada yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş ile yakınları da hazır bulundu.

Söz verilen müşteki avukatlarından Sevgi Evren Köroğlu, kazanın 2 Haziran 2013'te olduğunu hatırlatarak "Bu tarihten beri 6,5 yıllık bir süreçte adalet arayışı içindeyiz. Bir celse daha geçerse yedinci yıla girmiş olacağız. Biz bu duruşmada taleplerimizin tek tek ayrıntılı değerlendirilmesini istiyoruz. Her iki sanıkta kusurlu eylemleri nedeniyle bu kazaya neden olmuştur." dedi.

Söz verilen diğer müşteki avukatları da kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu.

Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş da, kazanın üzerinden 6,5 yıl geçtiğini belirterek, "Hiçbirinizin bu şekilde, buradaki olayı yaşamasını istemiyorum.Oğlum asker olacaktı, gelecekti, yuvasını kuracaktı. Biz kimsenin hakkını yemeyiz. Herkesin çocuğu gider orada bir yürüyüş var. O gün orada olması sadece halka destek vermek istemesiydi. Benim sizden ricam önce Allah'a, sonra size güveniyorum. Lütfen bunları tutuklayın." ifadesini kullandı.

Sanık Mehmet Görkem Demirbaş'ın avukatı Yalçın Tura ise "Olayın başından beri bunun bir trafik kazası olduğunu belirttik. Benim müvekkilim de psikolojik tedavi gördü. Bize göre çok sayıda rapor alınmıştır. Raporlar birbiri ile uyumludur. Tahkikatın genişletilmesini gerektirir bir şey yoktur." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, müşteki avukatların kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini reddetti.

Son sözü sorulan sanık Mehmet Görkem Demirbaş, "Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Beraatimi talep ederim." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ve Cengiz Aktaş'ın üzerlerine yüklenen "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan beraatlerine karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gezi Parkı olaylarına destek vermek için 2 Haziran 2013 gecesi, Ümraniye 1 Mayıs Mahallesi'nde düzenlenen eylem sırasında aralarında Mehmet Ayvalıtaş ile kuzeni Seyit Kartal'ın da olduğu bir grubun yolu trafiğe kapatmak istediği anlatılmıştı.

Sanık Görkem Demirbaş ile sanık taksi şoförü Cengiz Aktaş'ın kullandıkları araçların fren yapmalarına rağmen çarpıştığı belirtilen iddianamede, kazada 20 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş'ın aracın altında kalarak yaşamını yitirdiği, Seyit Kartal'ın ise yaralandığı kaydedilmişti.

İddianamede, sanıklar Demirbaş ile Aktaş hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.