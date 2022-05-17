Mehmet Balık: "Akp İktidarının Yurttaşlar Açlıktan Kırılırken Sürdürdüğü Sefanın Hesabı Elbet Bir Gün Sorulacaktır" - Son Dakika
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Mehmet Balık: "Akp İktidarının Yurttaşlar Açlıktan Kırılırken Sürdürdüğü Sefanın Hesabı Elbet Bir Gün Sorulacaktır"

17.05.2022 15:06

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Bugün halkımızın büyük çoğunluğu kirasını ödemekten, elektrik parasını ödemekten aciz ve konut sıkıntısı çekilirken AKP, bakanlar için lüks konut yapmakta ve buraya harcama yapmaktan çekinmemektedir. AKP iktidarının yurttaşlar açlıktan kırılırken sonu gelmeyen masraflarını ve şatafatlarını kabul etmiyoruz. İşçinin, emekçinin, yurttaşın hakkını gasp ederek sürdükleri sefanın hesabı elbet bir gün sorulacaktır” dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, "Bugün halkımızın büyük çoğunluğu kirasını ödemekten, elektrik parasını ödemekten aciz ve konut sıkıntısı çekilirken AKP, bakanlar için lüks konut yapmakta ve buraya harcama yapmaktan çekinmemektedir. AKP iktidarının yurttaşlar açlıktan kırılırken sonu gelmeyen masraflarını ve şatafatlarını kabul etmiyoruz. İşçinin, emekçinin, yurttaşın hakkını gasp ederek sürdükleri sefanın hesabı elbet bir gün sorulacaktır" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, yaptığı açıklamada AKP iktidarının politikalarını eleştirdi. Balık, şunları söyledi:

"AKP, KAMUYA HALKA AİT OLAN YATIRIMLARI YAPMAZKEN BAKANLARA VE KENDİ ÇEVRESİNDEKİ LÜKSE YATIRIM YAPMAKTAN ÇEKİNMİYOR"

"Ahlat köşkünün yanına dokuz tane bakanlık konutu yapılması ile ilgili 151 milyon lira gibi bir paranın ayrılması iktidarın yine ne kadar savurgan işlere imza attığının bir göstergesi oldu. 151 milyon lira bakanlık köşkleri için harcanacakken 183 okul ihalesinin pahalı olduğu gerekçesiyle iptal edildiğini de öğrendik. AKP, kamuya halka ait olan yatırımları yapmazken bakanlara ve kendi çevresindeki lükse yatırım yapmaktan çekinmiyor.

"BİR TAHIL ÜLKESİ OLAN ÜLKEMİZDE ARTIK DIŞARIDAN BUĞDAY VE TAHIL İTHAL EDER HALE GELMESİ AKP'NİN TARIMI GETİRDİĞİ YERİ DE BİZE GÖSTERMEKTEDİR"

Bugün yapılması gereken 183 okulun ihalesi iptal edildi. Atatürk Havalimanı'nın yıkılıp yerine millet bahçesi yapılması kararı yine savurganlık göstergesi. Çevremizde müzik yapan kuruluşların belli saatten sonra müzik yapması yasaklanırken, Suriyeli çocukla özel konserler düzenlemekten geri kalmadığını biliyoruz. En son örneği de Hindistan'dan buğday alınması haberinin yayılmasıydı; bir tahıl ülkesi olan ülkemizde artık dışarıdan buğday ve tahıl ithal eder hale gelmesi AKP'nin tarımı getirdiği yeri de bize göstermektedir.

Bugün halkımızın büyük çoğunluğu kirasını ödemekten, elektrik parasını ödemekten aciz ve konut sıkıntısı çekilirken AKP, bakanlar için lüks konut yapmakta ve buraya harcama yapmaktan çekinmemektedir."

Balık,"Yurttaş Evden Çıkamazken AKP İktidarı İsraftan Vazgeçmiyor" başlıklı yazılı açıklamasında da şu ifadeleri kullandı:

"YAZLIK KIŞLIK SARAYLAR, KONUTLAR, ÖZEL UÇAKLAR, BEŞLİ ÇETENİN VERGİLERİ YURTTAŞLARA YÜKLENMEKTEDİR"

"İtibardan tasarruf olmaz sözü ile yaptırılan saray yurttaşın sırtına yük değilmiş gibi bununla yetinmeyip yazlık kışlık saraylar, konutlar, özel uçaklar, beşli çetenin vergileri yurttaşlara yüklenmektedir. AKP iktidarının bu kadar halktan kopuk adeta Lale Devri'nde yaşıyormuş gibi tavırları yurttaşa çok büyük felaketlere sebep olmaktadır. Utanç kaynağı olarak tarihe geçecek olan bu yönetim kendi yandaşlarına yurdumuzun bütün kaynaklarını peşkeş çekerken; emekçiler için ev almak bir kenara dursun kiralarını ödeyebilecek düzeyde bile ücret verilmemektedir.

"YURTTAŞIN HAKKINI GASP EDEREK SÜRDÜKLERİ SEFANIN HESABI ELBET BİR GÜN SORULACAKTIR"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; AKP iktidarının burjuvazi tavırlarına karşı çıkıyoruz. AKP iktidarının yurttaşlar açlıktan kırılırken sonu gelmeyen masraflarını ve şatafatlarını kabul etmiyoruz. İşçinin, emekçinin, yurttaşın hakkını gasp ederek sürdükleri sefanın hesabı elbet bir gün sorulacaktır."

Mehmet Balık: Akp İktidarının Yurttaşlar Açlıktan Kırılırken Sürdürdüğü Sefanın Hesabı Elbet Bir Gün Sorulacaktır
Mehmet Balık: Akp İktidarının Yurttaşlar Açlıktan Kırılırken Sürdürdüğü Sefanın Hesabı Elbet Bir Gün Sorulacaktır
Mehmet Balık: Akp İktidarının Yurttaşlar Açlıktan Kırılırken Sürdürdüğü Sefanın Hesabı Elbet Bir Gün Sorulacaktır
Mehmet Balık: Akp İktidarının Yurttaşlar Açlıktan Kırılırken Sürdürdüğü Sefanın Hesabı Elbet Bir Gün Sorulacaktır

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Kaynak: ANKA

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Mehmet Balık, AK Parti, konut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Balık: 'Akp İktidarının Yurttaşlar Açlıktan Kırılırken Sürdürdüğü Sefanın Hesabı Elbet Bir Gün Sorulacaktır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Balık: "Akp İktidarının Yurttaşlar Açlıktan Kırılırken Sürdürdüğü Sefanın Hesabı Elbet Bir Gün Sorulacaktır" - Son Dakika
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