FETÖ'cü gazeteci Mehmet Baransu'ya 3 ayrı suçtan 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

FETÖ'cü gazeteci Mehmet Baransu'ya 3 ayrı suçtan 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi

FETÖ üyeliğinden yargılanan gazeteci Mehmet Baransu, sanığın 'gizliliği ihlal' suçundan 2 yıl, 'yasaklanan bilgileri açıklama' suçundan 4 yıl, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 13 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 19 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Baransu 'iftira' suçlamasından beraat etti.

Mersin'de, 70 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan gazeteci Mehmet Baransu'ya 3 suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Mersin merkezli 19 kentte FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonun ardından yürütülen soruşturma kapsamında Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, aralarında gazeteci Mehmet Baransu'nun da bulunduğu 70 sanığın yargılanmasına devam edildi.

VERİ TAŞIMACILIĞI VE İFTİRA SUÇLARINDAN BERAAT

Duruşmada son sözü sorulan sanık Baransu, tahliyesini talep etti. Baransu'nun 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'iftira' suçlarından beraatine hükmedildi.

3 AYRI SUÇTAN 19 YIL 6 AY HAPİS

Mahkeme, sanığın 'gizliliği ihlal' suçundan 2 yıl hapsine, 'yasaklanan bilgileri açıklama' suçundan ise 4 yıl hapsine hükmetti. Mahkeme heyeti, Baransu'ya ayrıca 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında da 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Baransu'nun 3 suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapsine hükmedildi. Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Baransu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mehmet Baransu, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 12:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'cü gazeteci Mehmet Baransu'ya 3 ayrı suçtan 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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