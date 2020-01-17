Mehmet Baykan: Tokyo Olimpiyatları Türk sporcu açısından güzel geçecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, "Güzel sonuçlar umuyoruz bekliyoruz. Bunu ezbere söylemiyoruz ölçerek ve sahadaki sonuçları değerlendirerek söylüyoruz. Tokyo Olimpiyatları, Türk sporu açısından güzel sonuçlara gebe diye düşünüyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Spor kamuoyunun fikir ve görüşlerini almak gerektiğini ifade eden Baykan, "Yöneticilik farklı uygulamalar gerektiriyor. Masada çalışarak sahada uygulamaları yerinde görerek diğer bir yandan da bu tür çalıştay ve konferanslarda spor kamuoyunun görüşlerine ve fikirlerini almak ve bu görüş ve fikirlerden yol haritası ortaya çıkarmak gerekiyor. İşte pazartesiden bu tarafa da bunu yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Mehmet Baykan, sporun birçok paydaşı ile çalıştayda bulunduklarını belirterek, " Futbol Federasyonu olarak Gençlik Spor Bakanlığı'nın benim bildiğim özerklik süresi içerisinde ilk defa birlikte kulüplerimizle profesyoneliyle, amatörüyle bir araya gelip futbolun hangi noktada nereden nereye geldiğini, geleceği ile alakalı neler olabileceği konusunda ciddi anlamda tartışmalar ortaya konan fikirler oldu. Aslında sizlerin de bildiği gibi futbol dışı branşlarda 63 branşta faaliyet gösteren federasyon başkanlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin, kulüp başkanlarının görüş ve fikirleri yoğun bir şekilde tartışıldı. Bunlar değerlendirmeye alınacak ve buradan ortaya çıkacak sonuçlar Türk futbolunun geleceği adına farklı adımlar atılması yolu izlenecek" diye konuştu.

"2019 YILI BAŞARILI BİR YILDI"

2019 yılında kazanılan başarılara değinen Mehmet Baykan, "Birçok çalıştay ve şura görmüş bir spor adamı olarak yapılan her çalışmanın her farklı zamandaki uygulamanın mevcut gün ve geleceğe yönelik farklı yansımaları oluyor. Şartlar değişiyor ortamlar değişiyor. Örnek veriyorum beş yıl önce Türkiye 'nin gündeminde e-spor diye bir branş yoktu. Beş yıl önce Türk futbolunun gündeminde banka yapılandırması diye bir şey yoktu. ya da e-bilet yoktu 2014'ten önce. VAR sistemi yoktu. Bir şeyler gündeme geldikçe farklı noktalara geliniyor. 2019 yılı spor açısından baktığında çok başarılı sonuçların elde edildiği bir yıl oldu. Dünyada ilk beşinde olimpik branşlarda 25 sporcumuzun ilk üçünde 14 sporcumuzun ve şampiyonluk elde etmiş dört sporcumuzun olduğunu düşünürsek 2019 yılı 2020 Tokyo Olimpiyatları'na yönelik güzel ışıklar gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"EKSİKLER TAMAMLANDI"

Daha önce yapılan çalıştaylarda ortaya atılan eksiklerin tamamlandığını belirten Baykan, "Tabii ki ülke nüfusu ve son dönemde kazanılan tesis yapılanması adına değerlendirirsek farklı sonuçlar beklememiz lazım. Geçmişte aldığımız sonuçlara bakarsak tamamlamam tesis altı yapımızın da katkısıyla ortaya çıkan sonuçlar inşallah Tokyo 2020 Olimpiyatları'na yönelik güzel görüntüler bize vaad ediyor. Mutlaka buradan bu çalıştaydan çıkan sonuçlar, bir çalışma yapılıp yapılmayacağının ya da mevcut durumun ne kadar devam edebileceğini sonucunu ortaya koyacak. Mayıs ayına kadar hatta haziranda da kota müsabakaları devam edecek. Bugün Türk sporunun geldiği noktada yapılan çalışmaların karşılığını almak. Yetenek taraması ergonomik destek tesis yapılanması olimpiyat hazırlık merkezleri bunların hepsi Türk sporun alt yapısını eksikleri olarak görülen şeylerdi bunlar tamamlanmış durumda. Ölçü olarak aldığım sonuç tahminleri dünya şampiyonalarında elde edilen derecelerdir. Güzel bir sonucun ülkemizi beklediğini görebiliyoruz ama spor bu, sakatlık hastalık, Allah muhafaza Taha'nın yaşadığı rahatsızlık çok ciddiydi ama şükürler olsun ki doktorları ile görüştük, kısa sürede atlatılabileceğini söylediler. Güzel sonuçlar bekliyoruz. Bunu ezbere söylemiyoruz ölçerek ve sahadaki sonuçları değerlendirerek söylüyoruz. Tokyo Olimpiyatları, Türk sporu açısından güzel sonuçlara gebe diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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