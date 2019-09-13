Mehmet bebeğin yardımına ambulans helikopter yetişti
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BATMAN'da, 28 haftalıkken dünyaya gelen Mehmet Eksik, yaşadığı solunum rahatsızlığı nedeniyle ambulans helikopterle Adıyaman'a getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:51 Kaynak: DHA
BATMAN'da, 28 haftalıkken dünyaya gelen Mehmet Eksik
, yaşadığı solunum rahatsızlığı nedeniyle ambulans helikopterle Adıyaman
'a getirildi. Batman
'daki özel hastanede 28 haftalıkken dünyaya gelen Mehmet Eksik'in solunum sisteminde rahatsızlık olduğu tespit edildi. Mehmet bebeğin, Adıyaman Üniversitesi
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Minik Mehmet İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nce görevlendirilen ambulans helikopter ile akşam saatlerinde Adıyaman'a getirildi. Helikopterden alınan bebek, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
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