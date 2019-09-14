Mehmet Bedestenlioğlu PTT Spor'da
31 dakika önce
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden PTT Spor'da başantrenörlük görevine Mehmet Bedestenlioğlu getirildi.
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden PTT Spor'da başantrenörlük görevine Mehmet Bedestenlioğlu getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli başantrenörün sözleşme süresi hakkında bilgi verilmezken, takımla çalışmalara başladığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, Avrupa kupaları hedefiyle yola çıkan başkent ekibinde Mehmet Bedestenlioğlu'nun, yeni takımıyla zirve yarışı içinde olacağı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:30
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