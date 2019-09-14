Son Dakika Haberleri: Mehmet Bedestenlioğlu PTT Spor'da
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Mehmet Bedestenlioğlu PTT Spor'da

31 dakika önce

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden PTT Spor'da başantrenörlük görevine Mehmet Bedestenlioğlu getirildi.

Mehmet Bedestenlioğlu PTT Spor'da, System.String[]

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden PTT Spor'da başantrenörlük görevine Mehmet Bedestenlioğlu getirildi.


Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli başantrenörün sözleşme süresi hakkında bilgi verilmezken, takımla çalışmalara başladığı bildirildi.


Açıklamada ayrıca, Avrupa kupaları hedefiyle yola çıkan başkent ekibinde Mehmet Bedestenlioğlu'nun, yeni takımıyla zirve yarışı içinde olacağı ifade edildi.

Vestel, PTT, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:30 
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