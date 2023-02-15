Mehmet Bekir Şen kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Bekir Şen hakkında - Son Dakika
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Mehmet Bekir Şen kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Bekir Şen hakkında

15.02.2023 10:50
Mehmet Bekir Şen kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Bekir Şen hakkında

Ünlü Jinekolog Mehmet Bekir Şen kimdir? sorusu sık sık sosyal medyada gündeme geliyor. Biz de sizler için Mehmet Bekir Şen'in hayatını ve kariyerini derledik. İşte Mehmet Bekir Şen hakkında bilgiler

Hatay Antakya doğumlu Ünlü Jinekolog Dr Mehmet Bekir Şen kariyeri ve başarısıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Mehmet Bekir Şen kimdir?

Mehmet Bekir Şen Hatay'ın Antakya ilçesinde doktor bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesini yüksek onur derecesiyle tamamladıktan sonraçok sevdiği Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını İstanbul'da tamamladı. Uzmanlık eğitimi sonrası Londra , Dubai ve Florida 'da Kozmetik Jinekoloji ve Kadın Genital Estetiği üzerine eğitimler aldı. Yurtdışından eğitimli olup ve bu operasyonları sıkça yapan nadir cerrahlardan biridir.

Dünyaca ünlü top modellere, sanatçılara, dünya jet setine genital estetik yaparak hayatlarını değiştiriyor. Kariyer hayatı başarılar ve ödüllerle dolu olan Mehmet Bekir Şen Antalya'da kendi özel kliniğinde özellikle Kozmetik Jinekoloji ve Antalya Genital Estetik ( Vajina daraltma , Labioplasti , vs) , gebelik sonlandırma, kızlık zarı dikimi, Genital Siğil , HPV tedavilerialanlarında değerli hastalarına hizmet vermektedir.

TV8'de "sekizde sağlık" programında hafta içi her sabah sunucu olarak konuklarını ağırlamaya başlayan Dr. Mehmet Bekir Şen , sağlık turizmine yaptığı yatırımlar ve işlerle de ülkemize bu alanda değer katmaktadır.

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Tv8, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Bekir Şen kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Bekir Şen hakkında - Son Dakika


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