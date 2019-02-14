Mehmet Besler, Tosfed Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

sorularını yanıtlayan Mehmet Besler, Türkiye'de Uluslararası organizasyonları arttıracaklarını belirterek, "Yurt dışından buraya talepler çok. Yurt dışından bu kişilerin ülkemize gelmesi sporumuzun ileriye gitmesi demek.

sorularını yanıtlayan Mehmet Besler, Türkiye'de Uluslararası organizasyonları arttıracaklarını belirterek, "Yurt dışından buraya talepler çok. Yurt dışından bu kişilerin ülkemize gelmesi sporumuzun ileriye gitmesi demek. Burada mevcut kompozisyonu arttırmamız önemli. Bu konuda özellikle TCR dediğimiz, 11 markanın aynı güçte, aynı şekilde araba yapmış olduğu bir kategori var. Dünyada bu çok popüler hale geldi. Ama şu an kurallar gereğince Türkiye'de bunların yarışması imkansız. Kuralları değiştirmek federasyonumuzun elinde. Biz bunları değiştirerek, bu sporun ayağa kalkıp hareketlenmesi için en büyük projemiz TCR konusudur. Bunu yapacağız" dedi.



KURTKÖY'DEKİ F1 PİSTİ YENİDEN CANLANDIRILACAK



Formula 1'e 7 kez ev sahipliği yapan Kurtköy'deki İstanbul Park Pisti'nin durumuna da değinen Besler, "Olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Biz Formula 1 pistini Türk motor sporlarının içine sokmak zorundayız. Biz bunu yapacağız. Yapılan bu yatırımı, bu pisti en verimli hale getireceğiz" diye konuştu.



"TOSFED'İN MARKA DEĞERİNİ ARTTIRMAMIZ GEREKİYOR"



Türkiye'de otomobil sporlarına olan ilginin artırılması gerektiğine dikkat çeken Besler şunları söyledi: "Bu beraberce yapabileceğimiz bir şey. Buradaki en büyük iş tabii ki TOSFED'in ama medyanın da bu işe özenmesi gerekiyor. Bizim TOSFED'in marka değerini arttırmamız gerekiyor. Biz basınla ilişkileri maksimum düzeye getirip daha tanınır, daha bilinir hale getirmek istiyoruz. Bu anlamda hep beraber çalışmamız gerekiyor." TEKNOLOJİ SPORA ENTEGRE OLACAK



Pilot yetiştirme projeleri hakkında bilgi veren Besler, "Mevcutta 'TOSFED Yıldızını Arıyor' projemiz var. Biz buna yenilerini ekleyerek daha alt kademeden başlatmak istiyoruz. Özellikle karting konusunda projelerimiz var" dedi.



Seçimlere çok kısa bir sürede hazırlanmaları gerektiği için projelerinin somutlaşmadığını söyleyen Besler, "Ama biz karting branşını tekrar canlandırıp, buradan sporcu yetiştirip diğer branşlara ulaştırmak için hem piste, hem de pistin öncesinde sağlık, spor, koçluk konularında çalışma yapacağız. Burada simülatör çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü maliyeti daha düşük. Yarış öncesi bütün hazırlıklarınızı orada yapabiliyorsunuz. Biz bunlara yöneleceğiz. Buradan sporcu yetiştirmeyi planlıyoruz" diye açıklamada bulundu.



GİDERLER AZALTILMAK İSTENİYOR



Besler sözlerini şu şekilde tamamladı: "Kulüplerimizin desteğini arttırmamız lazım. Masraflarımızı daraltmamız gerekiyor. Her organizasyonda güvenlik kuralları gereğince bulunması gereken ambulans konusunu çözeceğiz. Giderlerimizi daraltıp daha fazla para arttırmamız geriyor. Biz bunlara yöneleceğiz. Bu konuda da çok başarılı olacağımızı biliyorum." - İstanbul

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