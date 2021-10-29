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Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı - Son Dakika

Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı

29.10.2021 12:29

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ayasofya'nın eski imamı Mehmet Boynukalın, bu kez Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yılına özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Boynukalın paylaşımında "Cumhuriyet kurulduğunda anayasamızda var olan İslam'a, yani aslımıza hayatımızın her alanında bir bütün olarak dönmemiz duasıyla" ifadelerini kullandı.

Ayasofya baş imamlığı görevinden ayrılan İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

"İSLAM'A BÜTÜN OLARAK DÖNMEMİZ DUASIYLA"

Son olarak Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yılına özel bir paylaşıma imza atan Boynukalın "Cumhuriyet kurulduğunda anayasamızda var olan İslam'a, yani aslımıza hayatımızın her alanında bir bütün olarak dönmemiz, tekrar İslam'ın güzelliklerini keşfetmemiz ve hayatımızı Kur'an ve Hz. Peygamber (sa.)'in rehberliğinde yaşamamız duasıyla, cumamız,bayramımız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

ÇOK SAYIDA YORUM ALDI

Boynukalın'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Yapılan yorumlarda Boynukalın'a destek verenler kadar eleştirenler de oldu.

İşte Boynukalın'ın o paylaşımı;

Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla yine adından söz ettirdi
Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı

Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet, Medya, İslam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı - Son Dakika


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