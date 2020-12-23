Mehmet Büyükekşi: Başarılı gidiyoruz, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz

"Bu galibiyeti Gazianteplilere hediye ediyoruz"

"Hedefimiz öncelikle önümüzdeki aylarda aynı başarıyı sürdürmek"

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Gayet başarılı şekilde gidiyoruz. Önümüzdeki hafta Alanya maçımız var ve bu maçı da kazanmak için oynayacağız. Her maça ayrı ayrı bakıyoruz ama rehavete kapılmayacağız. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa 'yı 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İlk dakikalardan itibaren üstün olan taraf bizdik. Gerek Başakşehir , gerekse de Fenerbahçe maçından sonra aynı şeyi söyledik. İyi bir takımız. Maalesef ilk haftalarda beraberliğimiz çok olmuştu. Hala da en çok berabere kalan takımız. Ama bu şanssızlığı kırdık ve üst üste 3 maçtır kazanıyoruz. Oynadığımız takımların da hepsi son derece iyi takımlar. Bu rakipler karşısında futbolcularımız, yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz el ele verdik. Aile havasındaydık. Futbolcularımız birbirleriyle kardeş gibiler. İyi takım olma yolunda yılbaşından itibaren hedeflerimiz vardı. Pandemiden sonra hiç yenilmemiştik. Bu sezon sadece ilk hafta kaza yaptık. Şu anda gayet başarılı şekilde gidiyoruz. Önümüzdeki hafta Alanya maçımız var ve bu maçı da kazanmak için oynayacağız. Her maça ayrı ayrı bakıyoruz ama rehavete kapılmayacağız. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu."BU GALİBİYETİ GAZİANTEPLİLERE HEDİYE EDİYORUZ"Başkan Mehmet Büyükekşi, galibiyeti Gazianteplilere hediye ettiklerini söyleyerek, "Bu sene daha iyi yerde olmamız gerektiğini söylemiştik sezon başında. Maxim uzun zamandır bu şekilde gol atamıyordu. O da bugün güzel bir gol attı. Son derece memnunuz. İnşallah aynı şekilde devam eder. Bu galibiyeti Gazianteplilere hediye ediyoruz. 25 Aralık , Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü ve önümüzdeki sene 100 yıl olacak. Onlara hediye ediyoruz" açıklamasında bulundu."HEDEFİMİZ ÖNCELİKLE ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA AYNI BAŞARIYI SÜRDÜRMEK"

Teknik direktör Sumudica'nın sözleşmesi ile ilgili gelen soruya ise Büyükekşi, "Hocayla ilgili olarak farklı bir yön çizilmeyecek. Daha ilk yarı bile bitmedi. Önce bir ilk yarı bitsin. Mart, nisan ayları demiştik, zamanımız var. Takımımız aynı başarıyı devam ettirirse biz de inşallah hocamızla bu konuda görüşmeler yapacağız. Hedefimiz öncelikle önümüzdeki aylarda aynı başarıyı sürdürmek, motivasyonumuzu üst seviyede tutmak. Hocamız 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bu sene de haziran ayına kadar sözleşmesi sürüyor" cevabını verdi.