Mehmet Büyükekşi: Başarılı gidiyoruz, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz - Son Dakika

Mehmet Büyükekşi: Başarılı gidiyoruz, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz

23.12.2020 22:26
Mehmet Büyükekşi: Başarılı gidiyoruz, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz, System.String[]

"Bu galibiyeti Gazianteplilere hediye ediyoruz""Hedefimiz öncelikle önümüzdeki aylarda aynı başarıyı sürdürmek"Olgucan KALKAN / İSTANBUL, - Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Gayet başarılı şekilde gidiyoruz.

"Bu galibiyeti Gazianteplilere hediye ediyoruz"

"Hedefimiz öncelikle önümüzdeki aylarda aynı başarıyı sürdürmek"

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Gayet başarılı şekilde gidiyoruz. Önümüzdeki hafta Alanya maçımız var ve bu maçı da kazanmak için oynayacağız. Her maça ayrı ayrı bakıyoruz ama rehavete kapılmayacağız. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İlk dakikalardan itibaren üstün olan taraf bizdik. Gerek Başakşehir, gerekse de Fenerbahçe maçından sonra aynı şeyi söyledik. İyi bir takımız. Maalesef ilk haftalarda beraberliğimiz çok olmuştu. Hala da en çok berabere kalan takımız. Ama bu şanssızlığı kırdık ve üst üste 3 maçtır kazanıyoruz. Oynadığımız takımların da hepsi son derece iyi takımlar. Bu rakipler karşısında futbolcularımız, yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz el ele verdik. Aile havasındaydık. Futbolcularımız birbirleriyle kardeş gibiler. İyi takım olma yolunda yılbaşından itibaren hedeflerimiz vardı. Pandemiden sonra hiç yenilmemiştik. Bu sezon sadece ilk hafta kaza yaptık. Şu anda gayet başarılı şekilde gidiyoruz. Önümüzdeki hafta Alanya maçımız var ve bu maçı da kazanmak için oynayacağız. Her maça ayrı ayrı bakıyoruz ama rehavete kapılmayacağız. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu."BU GALİBİYETİ GAZİANTEPLİLERE HEDİYE EDİYORUZ"Başkan Mehmet Büyükekşi, galibiyeti Gazianteplilere hediye ettiklerini söyleyerek, "Bu sene daha iyi yerde olmamız gerektiğini söylemiştik sezon başında. Maxim uzun zamandır bu şekilde gol atamıyordu. O da bugün güzel bir gol attı. Son derece memnunuz. İnşallah aynı şekilde devam eder. Bu galibiyeti Gazianteplilere hediye ediyoruz. 25 Aralık, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü ve önümüzdeki sene 100 yıl olacak. Onlara hediye ediyoruz" açıklamasında bulundu."HEDEFİMİZ ÖNCELİKLE ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA AYNI BAŞARIYI SÜRDÜRMEK"

Teknik direktör Sumudica'nın sözleşmesi ile ilgili gelen soruya ise Büyükekşi, "Hocayla ilgili olarak farklı bir yön çizilmeyecek. Daha ilk yarı bile bitmedi. Önce bir ilk yarı bitsin. Mart, nisan ayları demiştik, zamanımız var. Takımımız aynı başarıyı devam ettirirse biz de inşallah hocamızla bu konuda görüşmeler yapacağız. Hedefimiz öncelikle önümüzdeki aylarda aynı başarıyı sürdürmek, motivasyonumuzu üst seviyede tutmak. Hocamız 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bu sene de haziran ayına kadar sözleşmesi sürüyor" cevabını verdi.

Mehmet Büyükekşi, Gaziantep, Kasımpaşa, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mehmet Büyükekşi: Başarılı gidiyoruz, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, hakemi eleştiren Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden hayranlarını üzecek karar Başakşehir Başkanı Gümüşdağ hakeme ateş püskürdü: Şahsiyetliyse bu gece uyku uyuyamaz Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti Rıdvan Dilmen'den hakeme ağır eleştiri: Maçı Başakşehir'den alıp F.Bahçe'ye verdi Bakan Soylu, kaplumbağasından ayrı düşen Eymen'e muhabbet kuşu hediye etti Oyuncu Balamir Emrem, trafik kazasında ölen meslektaşı ve arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: Eli kulağında, 7,2'lik bir deprem olacak
Yerli aşı mutasyon geçiren virüse karşı etkili mi? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü cevapladı Yerli aşı mutasyon geçiren virüse karşı etkili mi? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü cevapladı         
22:22
Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Başakşehir maçını yorumladı: Utanmazlar, Allah belanızı versin! Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Başakşehir maçını yorumladı: Utanmazlar, Allah belanızı versin!         
22:06
DSÖ'den mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili açıklama: Daha bulaşıcı ama tehlikeli olduğuna dair kanıt yok DSÖ'den mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili açıklama: Daha bulaşıcı ama tehlikeli olduğuna dair kanıt yok         
21:50
Kız arkadaşının telefonuna gelen mesajı görünce dehşet saçtı! Kuyruk sokumu kemiğini kırdı Kız arkadaşının telefonuna gelen mesajı görünce dehşet saçtı! Kuyruk sokumu kemiğini kırdı         
21:34
WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Liste belli oldu WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Liste belli oldu         
21:29
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Türkçe Kur'an fetvası: Tercümesi Kur'an hükmünde değildir Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Türkçe Kur'an fetvası: Tercümesi Kur'an hükmünde değildir         
20:42
F.Bahçe-Başakşehir maçında hakemin verdiği karar sosyal medyada infial yarattı F.Bahçe-Başakşehir maçında hakemin verdiği karar sosyal medyada infial yarattı         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 23 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 259 kişi vefat etti, 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 259 kişi vefat etti, 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi         
19:33
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu         
17:08
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı         
15:51
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğiz         
13:25
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı         
12:06
Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor         
11:58
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim         
11:05
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 22:46:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmet Büyükekşi: Başarılı gidiyoruz, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei