Mehmet Büyükekşi: "Bu sezon Avrupa kupalarını hedefliyoruz" - Son Dakika

Mehmet Büyükekşi: "Bu sezon Avrupa kupalarını hedefliyoruz"

13.12.2020 21:52

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, sezon başında Avrupa kupalarına gitmeyi hedef belirlediklerini söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, sezon başında Avrupa kupalarına gitmeyi hedef belirlediklerini söyledi. Başkan Büyükekşi, teknik direktörleri Marius Sumudica'dan memnun olduklarını dile getirerek, kendisinin Türk futboluna renk kattığının altını çizdi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başkaşehir'i 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyetten ötürü futbolcularını ve teknik heyetini tebrik ederek sözlerine başlayan Başkan Büyükekşi, "Çok önemli bir şeyi başardılar. Geçen senenin şampiyon takımını evinde mağlup ettiler. Zor bir maç oldu ama biz de kaliteli bir takımız. Maçtan önce oyuncularımıza bir konuşma yapmıştım. 'Başakşehir'i yenebilecek güçte bir takımız' demiştim. Sonuç da gerçekten öyle oldu. Bizi mahcup etmediler. Diğer taraftan da ligin en çok beraber kalan takımıyız. Birçok maçta şanssızlıklar yaşadık. İki maçta son saniye golleri yedik. Yoksa şu anda daha fazla puanımız olması lazımdı. Lig uzun bir maraton. Önümüzdeki hafta evimizde Fenerbahçe ile bir maçımız var. Amacımız o maçtan da galip gelebilmek. Ligi iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Geçen sene 8. bitirdik. Bu sene de 8'den daha yukarılarda bir yerde olmak için çalışacağız" şeklinde konuştu.

"BU SEZON AVRUPA KUPALARINI HEDEFLİYORUZ"

Bu sezon başında hedeflerini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirlediklerini vurgulayan Mehmet Büyükekşi, "Hedef olarak futbolcularımızla yeni sözleşme yaparken bonusları Avrupa Kupasına gitme şeklinde koyduk. Takımımızda güzel bir aile havası var. Hem as oyuncularımız hem sonradan giren oyuncularımız son derece kaliteli. Giren çıkan oyuncular arasında dikkat ettiyseniz bir tepki yok tam tersi birbirlerine sarılıyorlar. Bu da güzel bir aile havası. Takımımızın bundan sonra da inşallah bu başarıyı aynı şekilde devam ettirmesini ümit ediyoruz. Bundan sonraki maçlarda da önemli olan fair-play içerisinde tüm takımların birbirlerine saygı sevgiyle hareket ettiği maçlar oynamasını diliyoruz. İnşallah biz de bu futbolla güzel bir oyun seyrettiririz. Böylelikle güzel neticeler alırız" ifadelerini kullandı.

"SUMUDİCA TÜRK FUTBOLUNDA RENKLİ BİR SİMA"

Başkan Büyükekşi, teknik direktörleri Marius Sumudica ile ilgili sorulan bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Hocamız son derece iyi bir hoca ve maçı yaşıyor. Maç esnasında birçok pozisyonda her zaman ayakta. Futbolcu sahada oynuyor, kendi de alanında oynuyor ve futbolcularına talimat veriyor. Birtakım sıkıntılar oluyor ama inşallah gelecek hafta sahada olacak. Futbolcuları motive etmek için elinden geleni yapıyor. Biz de hocamızdan memnunuz. Hiçbir problemimiz yok. Türk futbolunda renkli bir sima. Ligde 3-5-2 oynayan tek takımız. Bununla da futbolcularımız hocamız farklı bir hava getirdiler."

(Bora Akyol/İHA)

Mehmet Büyükekşi: Bu sezon Avrupa kupalarını hedefliyoruz
Mehmet Büyükekşi: Bu sezon Avrupa kupalarını hedefliyoruz
Mehmet Büyükekşi: Bu sezon Avrupa kupalarını hedefliyoruz
Mehmet Büyükekşi: Bu sezon Avrupa kupalarını hedefliyoruz
Mehmet Büyükekşi: Bu sezon Avrupa kupalarını hedefliyoruz

Mehmet Büyükekşi, Gaziantep, Futbolcu, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Büyükekşi: 'Bu sezon Avrupa kupalarını hedefliyoruz' - Son Dakika Spor


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