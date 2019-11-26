Son Dakika Haberleri: Mehmet Büyükekşi'den Gaziantep taraftarlarına çağrı
Son Dakika Spor Mehmet Büyükekşi'den Gaziantep taraftarlarına çağrı - Son Dakika Spor

Mehmet Büyükekşi'den Gaziantep taraftarlarına çağrı

6 saat önce

Başkan Büyükekşi, kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Umut ediyorum ki taraftarlarımız Denizlispor karşılaşmasında bizleri yalnız bırakmazlar ve karşılaşma sonunda galibiyet sevincini hep birlikte yaşarız." ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi'den Gaziantep taraftarlarına çağrı, System.String[]

Başkan Büyükekşi, kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Umut ediyorum ki taraftarlarımız Denizlispor karşılaşmasında bizleri yalnız bırakmazlar ve karşılaşma sonunda galibiyet sevincini hep birlikte yaşarız." ifadelerini kullandı.


Antalyaspor deplasmanında alınan bir puanın değerinin ilerleyen süreçte daha net anlaşılacağını belirten Büyükekşi, "Galibiyete çok yaklaşmıştık ancak son dakikalarda şanssız bir gol yiyerek sahadan beraberlikle ayrıldık. Takımımızın maç sonundaki beraberliğe üzüntüsü bile gelecek günler adına bizi umutlandırdı. Hedef olarak ilk 10'u belirlemiştik ve takımımız haftayı ilk on sıra içerisinde tamamlamayı başardı. Elbette daha üst sıralara tırmanacağımız konusunda da inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.


Kampanya başlıyor


Büyükekşi, kulübün adından başarılarla söz ettirebilmesi adına tüm Gazianteplilerin el ele vermesi gerektiğini ifade ederek, "Gaziantep Tek Yürek" kampanyasının da çok kısa süre içerisinde hayata geçirileceğini bildirdi.


Futbolun birlik ve beraberlik işi olduğuna dikkati çeken Büyükekşi, şunları kaydetti:


"Bu doğrultuda Gaziantep Futbol Kulübümüzün yaşatılması ve başarılarıyla söz ettirilmesi adına Gaziantep Tek Yürek kampanyamızı da çok kısa zaman içerisinde hayata geçiriyoruz. Taraftarlarımız belirlenen numaralara gönderecekleri SMS'lerle, satın alacakları formalarla ve banka hesaplarımız aracılığıyla kulübümüze destek olabilecekler. Tüm Gazianteplilerin, kendisini Gaziantepli hissedenlerin desteğine yoğun bir şekilde ihtiyacımız var."

Denizlispor, Antalyaspor, Gaziantep, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:33 
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