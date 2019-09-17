Son Dakika Haberleri: Mehmet Büyükekşi'den Nihat Özdemir'e ziyaret
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Mehmet Büyükekşi'den Nihat Özdemir'e ziyaret

13 dakika önce

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Mehmet Büyükekşi'den Nihat Özdemir'e ziyaret, System.String[]

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonunun Riva'daki merkezinde gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, yönetim kurulu üyeleri Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Mustafa Çağlar, Nuri Akın, Mustafa Hacıkerimoğlu, Selim Soydan ile Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Genel Sekreter Müslüm Özmen de katıldı.

Başkan Nihat Özdemir, Mehmet Büyükekşi'ye A Milli Takım forması takdim etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Nihat Özdemir, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:40 Kaynak: AA
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