Mehmet Büyükekşi: "Hoca arayışlarımız devam ediyor" - Son Dakika

Mehmet Büyükekşi: "Hoca arayışlarımız devam ediyor"

11.01.2021 13:33
Mehmet Büyükekşi:

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Marius Sumudica'nın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarının devam ettiğini ve an itibariyle öne çıkan bir ismin bulunmadığını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Marius Sumudica'nın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarının devam ettiğini ve an itibariyle öne çıkan bir ismin bulunmadığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları hız kazandı. Rumen hocanın ayrılışın ardından yollarına başarıya aç, yerli veya yabancı bir hocayla devam etmek istediklerini açıklayan Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu olarak çalışmalarına başladıklarını ve arayışlarının sürdüğünü açıkladı.

"Teknik direktörlük için öne çıkan bir isim yok"

İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Rumen hocayla yolları ayırmalarının ardından yönetim kurulu olarak çalışmalarına başladıklarını söyledi. Büyükekşi, yaptığı açıklamada, "Şu an teknik direktörlük için öne çıkan bir isim yok. Takımımızın başarısı için yoğun çalışmalarımız ve araştırmalarımız devam ediyor. Hoca konusunda ince eleyip sık dokuyoruz. Şu an itibariyle herhangi bir hocayla görüşme yapmadık. Yerli ve yabancı, başarıya aç hoca arayışımız sürüyor. Biz, takımımızın başarısı için futbolcu kadromuza en uygun ismi seçip takımın başına getireceğiz. Herhangi bir hocayı kente davet etmedik ve herhangi bir görüşme yapmadık" dedi. - GAZİANTEP

Mehmet Büyükekşi: Hoca arayışlarımız devam ediyor

Mehmet Büyükekşi, Teknik Direktör, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Büyükekşi: 'Hoca arayışlarımız devam ediyor' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Arteta'dan Mesut Özil transferi için kafa karıştıran açıklama: Henüz bir gelişme yok Uyuşturucu kullandığı anları sosyal medyadan yayınlayan Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı Son Dakika! Adnan Oktar'a bin yılı aşan hapis cezası verildi Aleyna Çakır davasında beklenen gün! Ümitcan Uygun'dan DNA örneği alındı Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti Korona nedeniyle şehirden kaçıp yazlık eve yerleşen anne-oğul, sobadan sızan gaz nedeniyle yaşamını yitirdi 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor Yatırım yapan servetine servet kattı! Bakır 8 yılın en yüksek seviyesini gördü
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den WhatsApp açıklaması: Bu bir ulusal güvenlik sorunudur Savunma Sanayii Başkanı Demir'den WhatsApp açıklaması: Bu bir ulusal güvenlik sorunudur         
14:20
ING'liler, İş Bankası ve Akbank ATM'lerini ücretsiz kullanacak ING'liler, İş Bankası ve Akbank ATM'lerini ücretsiz kullanacak         
13:55
Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp'a soruşturma: Veri paylaşılması zorunluluğu durduruldu Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp'a soruşturma: Veri paylaşılması zorunluluğu durduruldu         
13:22
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz         
13:06
Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
12:25
İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak         
12:16
Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe "dur" diyecek         
12:09
Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman         
11:47
Yol ortasında vurulan vatandaşın yanından geçip gittiler Yol ortasında vurulan vatandaşın yanından geçip gittiler         
11:33
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı         
10:01
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı         
09:06
Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor         
08:58
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 14:29:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmet Büyükekşi: "Hoca arayışlarımız devam ediyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei