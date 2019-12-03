Mehmet Büyükekşi:

Lige bu yıl yeni çıktıklarını hatırlatan Büyükekşi, "Hedefimiz ilk 10 içerisinde yer almak. Şu anda bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'nin önemli bir takımı olmak istiyoruz." diye konuştu.



Taraftar sayısını arttırmayı amaçladıklarını ifade eden Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şu anda 10-12 bin seyirciyle oynuyoruz. Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlarla maç yaptığımızda bu sayı 15-16 binlere çıkıyor ama hedefimiz 20 bin seyirciye ulaşabilmek. Çünkü stadımız 33 bin 500 kişilik. Özellikle Gaziantep'te yaşayan vatandaşlarımızı maçlara davet ediyorum. Öğretmeni, öğrencisi, iş adamı, işçisi, memuru, köylüsü, çiftçisi, herkesi maçlarımızda görmek istiyoruz. Futbol 11 kişiyle oynanıyor ama 12'nci güç seyirciler. Taraftarımızın desteğini aldığımızda daha güçlü olacağımıza inanıyoruz."



Kulüplerde ana amacın gelir ve gider dengesini sağlamak olduğuna dikkati çeken Büyükekşi, bunun gerçekleşmesiyle tüm kulüplerin önünün daha açık olacağını vurguladı.



Altyapıya özellikle önem vermek istediklerini dile getiren Büyükekşi, "Alt yapıdan oyuncularımızı profesyonel takıma kazandırıp, yerli oyuncu sayımızı arttırmak istiyoruz. Şu anda genelde 3 yerli, 8 yabancı oyuncuyla oynuyoruz. Bunu geliştirmek, yerli oyuncu sayısını artırmak istiyoruz. Onun için de altyapı son derce önemli. Bankalardan kredi almak gibi bir hedefimiz yok. Kendi kaynaklarımızla, kendi şehrimizde yaşayanların vereceği destekle finansman sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Gaziantep'te kadın taraftar sayısını artırmayı amaçladıklarını da anlatan Büyükekşi, "Şu anda yaklaşık 200 kadın taraftarımız maça geliyor. Onları ağırlıyoruz, misafir ediyoruz. Yapmamız gereken, daha fazla kadını stadımızda ağırlamak. Türkiye'nin her tarafına mesaj olmasını istiyoruz. Özellikle küfürün ve nahoş olayların önüne geçmek için bunun gerekli olduğuna inanıyoruz. İnşallah bu yolda da Türkiye'ye örnek oluruz." şeklinde konuştu.



- Transfer çalışmaları



Takımda ciddi sakatlıklar yaşandığını ifade eden Büyükekşi, ara transfer döneminde kadroya takviye yapacaklarını aktardı.



"Kadroda 7 sakatımız var." diyen başkan Büyükekşi, "İki forvetimizden biri olan Muğdat'ın (Çelik) maalesef çapraz bağları koptu ve ameliyat edildi. Mayıs sonuna kadar kendisinden yararlanamayacağız. Yine bir diğer santrforumuz Muhammed Demir fıtık ameliyatı geçirdi. Sakatlıklar nedeniyle birçok oyuncumuzdan faydalanamıyoruz. O yüzden devre arasında bir santrafor, bir orta saha, bir 6 numara ve bir libero için girişimlerimiz olacak. İnşallah doğru transferleri yaparak, takımımızı ikinci devre daha iyi yerlere taşırız diye ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



