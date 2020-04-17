Mehmet Büyükekşi: "Liglerin tamamlanması fikrine katılıyoruz..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Mehmet Büyükekşi: 'Liglerin tamamlanması fikrine katılıyoruz...' - Son Dakika Spor

Mehmet Büyükekşi: "Liglerin tamamlanması fikrine katılıyoruz..."

6 saat önce

Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige verilen arayı futbolcularla teknik heyetin uyum içerisinde çalışmalarını sürdürerek değerlendirdiğini ifade etti.

Mehmet Büyükekşi:

Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige verilen arayı futbolcularla teknik heyetin uyum içerisinde çalışmalarını sürdürerek değerlendirdiğini ifade etti.


Şu anda Gaziantep'te olan ve evde gereken imkanı bulunmayan oyuncuların tesislerde münferit olarak çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getiren Büyükekşi, diğer oyuncuların da evlerinde idmanlarına devam ettiğini vurguladı.


Büyükekşi, kulübün performans antrenörünün de 2 günde bir oyuncularla video konferans yöntemiyle toplantı yaptığına ve gereken idman programını aktardığına dikkati çekerek, şu anda futbolcularla diyalog halinde süreci yönettiklerini kaydetti.


FIFA'nın liglerin tamamlanması yönündeki fikrinin hatırlatılması üzerine Büyükekşi, şöyle konuştu:


"FIFA, liglerinde tamamlanmasından yana. Biz de kulüp olarak liglerin tamamlanması fikrine katılıyoruz. Ayrıca lig için 1 aylık hazırlanma süreci olduğunu düşünüyoruz çünkü yeni bir sezon başlangıcı gibi olacak. O yüzden biz şu anda 5 Mayıs'ta takımımızı toplayacak şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Haziran başında ligler başlar diye düşünüyoruz. Bu aradaki süreçte de futbolcularımızın gerek taktik gerekse de topla antrenman yapacağı için zaman kazanmış olacağız. Kalan süre de bize yeter diye düşünüyoruz çünkü haziranın başında seyircili veya seyircisiz ligler başlar diye ümit ediyoruz."


- Yüzde 30'luk zarar


Kulüpler Birliği Vakfının bir toplantı gerçekleştirdiğini anımsatan Büyükekşi, şunları kaydetti:


"Toplantı sonrasında alınan kararlara 18 kulüp olarak imza attık. Biz de bu kararları destekliyoruz. Özellikle yayıncı kuruluşla belirli bir yol aldık ama mart ayı ödemelerimiz yapılmadı. Bunların bir an önce yapılmasını ümit ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de böyle bir sıkıntıyla karşılaşmak istemiyoruz. Şu an için kulüplerin yıllık gelirlerinde ortalama yüzde 30'luk zarar olduğunu öngörüyoruz. Futbolcular ve teknik heyetlerle görüşülerek kulüplerin zararlarına göre ücretlerde revizyon yapılmasını destekliyoruz Biz de kulüp olarak kendi zararımızı hesaplayıp oyunculardan zarar oranında indirim isteyeceğiz. Teknik heyet ve futbolcularla görüşüp süreci tamamlayacağız. Hem kulübün ayakta kalabilmesi, hem futbolcularımızın sorun yaşamaması açısından süreci en az zararla tamamlamayı hedefliyoruz. Bu süreç inşallah hızlı şekilde tamamlanır. İnşallah süreç hem kulübümüze hem oyuncularımıza hem de spor camiasına daha fazla zarar vermeden tamamlanır diye ümit ediyoruz."


- Fedakarlık talebi


Gaziantep FK bünyesindeki bazı oyuncuların fedakarlık teklifinde bulunduğunu bildiren Büyükekşi, sözlerini şöyle noktaladı:


"Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle yaşanan problem şüphesiz bizi de etkiliyor. Şu anda bu konuda bazı futbolcularımızdan 'fedakarlıkta bulunmak istiyoruz' şeklinde talepler var ama biz bunları münferit olarak değil, takım olarak değerlendirmeliyiz çünkü gerçekten çok büyük sıkıntılar var. Bir taraftan futbolcularımıza yapmamız gereken ödemelerle ilgili sıkıntılar var, diğer taraftan sponsorlarımızla ilgili sıkıntılar var. Çok büyük maddi kaybımız var. Bunları şu anda değerlendirme aşamasındayız."


Mehmet Büyükekşi, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 01:45 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alanyaspor, Love için Beşiktaş'ın tazminat ödeyeceği iddialarını yalanladı
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı İnter, Lautaro Martinez'in alternatiflerini belirledi Leeds United'ın efsanesi koronavirüsten vefat etti İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti Kızıyla nikahsız yaşamak isteyen şahsı bıçaklayarak öldürdü Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim         
20:21
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde         
20:08
Eşi tarafından çekiçle komalık edilen kadın, hayatını kaybetti Eşi tarafından çekiçle komalık edilen kadın, hayatını kaybetti         
20:05
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti         
19:58
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı         
19:31
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer         
19:26
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti.         
19:18
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor         
18:50
Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı         
18:46
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi         
18:32
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz         
17:57
Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti! Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti!         
17:50
Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti         
17:48
Bakan Koca, Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi         
17:45
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?         
17:40
Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi         
17:40
Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı         
17:31
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı         
17:30
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti         
17:25
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı         
17:18
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı         
17:16
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu         
17:06
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti         
17:04
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek         
16:56
Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi         
16:54
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu         
16:47
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı         
16:45
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir         
16:45
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi         
16:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 20:35:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmet Büyükekşi: "Liglerin tamamlanması fikrine katılıyoruz..." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]