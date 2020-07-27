Mehmet Büyükekşi: "Sumudica hocamıza güvenimizi asla yitirmedik..." - Son Dakika

Mehmet Büyükekşi: "Sumudica hocamıza güvenimizi asla yitirmedik..."

Büyükekşi, yazılı açıklamasında, Süper Lig'deki ilk yıllarında hedeflerine ulaşarak kenti başarılı bir şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Mehmet Büyükekşi:

Büyükekşi, yazılı açıklamasında, Süper Lig'deki ilk yıllarında hedeflerine ulaşarak kenti başarılı bir şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Gaziantep'in her zaman Türk futbolunda mihenk taşı olduğunu ve Süper Lig'de uzun yıllardır adını duyurduğunu aktaran Büyükekşi, "Geçtiğimiz yıl elde edilen şampiyonluğun ardından Süper Lig'e çıkan Gaziantep Futbol Kulübü olarak Süper Lig'deki ilk yılımızda ilk 10 takım arasında olmayı hedefledik. Sezon sonunda ilk 8 takım arasında kalarak hedefimizi başarıyla tutturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarısı sadece şehrimiz için değil, bölge illeri için de önem taşıyor. Çünkü bölgemizin Süper Lig'deki tek takımıyız." ifadelerini kullandı.

Ligin 4. haftasında Beşiktaş ile yaptıkları maçtan önce göreve geldiklerini hatırlatan Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Sezona çok kötü başlayan ancak çok kısa sürede toparlanarak puanlar toplamaya başlayan kulüpte 4. haftadan itibaren çok önemli bir misyon üstlendik. Gaziantep'i her alanda olduğu gibi spor alanında da en iyi seviyelere taşıyabilmek adına yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte kolları sıvadık. Görev dağılımı sonrası yönetimdeki bütün arkadaşlarımız görevlerini en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde oldu. Bu kulübün ligi iyi bir noktada bitirmesinde çalışma arkadaşlarımın çok önemli emek ve katkıları olmuştur. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum."

Büyükekşi, taraftarların her zaman kendilerine güç ve cesaret verdiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi süreci öncesinde taraftarlarımız bizi sadece kendi evimizde değil, aynı zamanda deplasmanlarda da yalnız bırakmadı. Takımın başarısına paralel olarak tribündeki sayımız her geçen hafta yoğunlaşmaya başlarken, taraftarlarımızın bizlere olan güveni de artış gösterdi. Teknik ekibimiz, futbolcularımız ve yönetimimiz inanılmaz bütünlük sağladı. Özellikle futbolcularımız tribünlerden aldıkları desteklerle daha da istekli oynamaya ve performanslarını artırmaya başladı. Tabii ki bu başarıda taraftarlarımız üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiş oldu. Bundan sonraki sezonda 33 bin seyirci kapasitesine sahip olan stadımıza taraftarlarımızın daha büyük ilgi göstererek takımımıza büyük destek vereceklerine inanıyorum."

- "Hocamıza güvenimizi asla yitirmedik"

Teknik direktör Marius Sumudica başta olmak üzere teknik ekip ve futbolcuların zorlu lig maratonunda örnek gösterilecek bir tutum içerisinde olduklarını ifade eden Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Sezon başında yeni kurulmuş bir takımı kısa sürede toparlayarak ekip ruhunu sahaya yansıtan bir kadro oluşturuldu. Hocamızın futbol bilgisi, oyuncular ve maçlar üzerindeki hakimiyeti kesinlikle tartışılamaz. Pandemi sürecinde ülkesine giden teknik ekibimize eleştirel anlamda saldırılar olmasına rağmen yönetim olarak hocamıza olan güvenimizi asla yitirmedik ve sonuna kadar arkasında durduk. Onlar da bu güvenimizi hiçbir zaman boşa çıkarmadı. Sadece antrenman ve maçlara odaklanarak ekip başarısını yakaladılar. Ligde kalmayı garantiledikten sonra dik duruşlarından asla taviz vermeyen futbolcularımız ve teknik ekibimiz, son oynanan Malatyaspor maçı da dahil olmak üzere sıcak, soğuk demeden asla pes etmedi ve çabalarının sonucunu önemli bir başarıya imzalarını atarak gösterdi. Özellikle son haftalarda şaibelere mahal vermemek adına sergilenen mücadeleden dolayı başta teknik direktörümüz Sumudica olmak üzere yardımcı antrenörlerimize, futbolcularımıza ve yardımcı personellerimize teşekkür ediyorum."

Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 02:55

Son Dakika Spor Mehmet Büyükekşi: 'Sumudica hocamıza güvenimizi asla yitirmedik...' - Son Dakika Spor
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