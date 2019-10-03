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Mehmet Büyüksimitci, "Ülkemizin Zenginleşmesinin Yolu Girişimcilikten Geçiyor"

21 dakika önce

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Büyüksimitci, Erciyes Teknopark ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde düzenlenen, 'Benim İşim Girişim' İş Fikri Yarışması ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Ülkemizin zenginleşmesi ve uluslararası rekabette üst sıralara...

Mehmet Büyüksimitci,

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Büyüksimitci, Erciyes Teknopark ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde düzenlenen, 'Benim İşim Girişim' İş Fikri Yarışması ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Ülkemizin zenginleşmesi ve uluslararası rekabette üst sıralara çıkmasının temeli de girişimcilikten geçiyor" dedi.


Ülkemizin kalkınması adına girişimciliği teşvik eden tüm kesimlere teşekkür eden Başkan Büyüksimitci, "Ben genç müteşebbis arkadaşlarımıza da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sizin gibi genç girişimcileri görünce gurur duyuyoruz. Sizlerle Türkiye'nin zenginleşme yolculuğunda daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. Sizler Türkiye'nin geleceğisiniz. O yüzden sizlere de yürekten teşekkür ediyorum" dedi.


Ülkemizin zenginleşmesi ve uluslararası rekabette üst sıralara çıkmasının yolunun da girişimcilikten geçtiğine dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, "Tüm dünyada yeni girişimlerin yenilikçi ve uluslararası rekabet edebilir hizmet ve ürünler üzerine odaklandığını görüyoruz. Bizim ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu yenilikçi, yüksek katma değerli işleri yapmamızın yolu da girişimci sayımızı arttırmaktır" diye konuştu.


İşsizliğin çözümü de girişimcilikte olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, bir girişimcinin 10 kişiyi istihdam ettiğini belirterek, ülkemizdeki işsizliğe ve her yıl işgücü piyasasına giren 1 milyon gence iş olanağı sağlamanın tek yolunun, girişimci sayısını artırmak, özel sektörün hacmini büyütmek olduğunu söyledi.


Girişimcinin cesur olması gerektiğine vurgu yapan Başkan Büyüksimitci, "Cesur olmayan girişimci olamaz. Risk almalıyız. Kazanırsın da batarsın da. Risk alamayan girişimci olamaz. Girişimci olamayan da zengin olamaz" şeklinde sözlerini tamamladı. - KAYSERİ

Kayseri Sanayi Odası, Türkiye, Erciyes, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:23 Kaynak: İHA
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