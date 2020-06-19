Mehmet Büyükuğur ofisinin bulunduğu sokağı 5 bin lira harcayıp adeta çiçek bahçesine çevirdi - Son Dakika

Mehmet Büyükuğur ofisinin bulunduğu sokağı 5 bin lira harcayıp adeta çiçek bahçesine çevirdi

KÜTAHYA - Kütahyalı iş adamı Mehmet Büyükuğur, 5 bin lira harcayarak ofisini ve ofisinin bulunduğu sokağı adeta çiçek bahçesine çevirdi.

Kütahya'nın yerli ailelerinden olan 60 yaşındaki Büyükuğur, Ali Paşa Mahallesi Merdivenli Sokak'taki ofisinin girişine saksılarla yaz çiçekleri ektirerek güzel bir görüntü oluşturdu. Büyükuğur, daha sonra esnafın da isteği üzerine sokağın orta refüjlerine aynı çiçekleri ektirmesi takdirle karşılandı.

Ofisini dostlarıyla buluşma ve sohbet evi şeklinde de kullandığını belirten Mehmet Büyükuğur, "Ben doğayı ve çiçekleri seven bir kişiyim. Ofisimin giriş kısmına saksılara çiçek diktirdim. Güzel bir görüntü oluştu ve çevredeki esnaf arkadaşlar sokağa da aynı şekilde çiçek ektirmemi istediler. Yalova'dan getirttiğim Petunya çiçeklerini de sokağa diktirerek güzel bir görünüm kazandırdım. Bunun maliyeti bana yaklaşık 5 bin TL" diye konuştu.

Merdivenli sokağı esnafları, Büyükuğur'a minnettar olduklarını ve bu sayede işlerinin açıldığını ifade ettiler.