Mehmet Çakın, Uşaklı genç futbolcularla bir araya geldi

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşakspor Futbol Okulu'nu ziyaret etti.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşakspor Futbol Okulu'nu ziyaret etti. Mehmet Çakın, başarılı futbolcuların yetişmesi için hassasiyetle çalıştıklarını belirtti. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yetenekli futbolcular çıkartılması için kurulan Uşak Belediyesi ve Uşakspor ortaklığında kurulan Uşakspor Futbol Okulu'nu ziyaret etti. Uşaklı genç ve yetenekli futbolcular çıkartılması amaçlanan çalışmalarda Huzurkent Altyapı Tesisleri'nde Uşakspor'un alt yapı hocaları Ercan Dece ve Rıdvan Geçkin idaresinde antrenman yapan gençleri Mehmet Çakın dikkatle izledi. Antrenman sonrasında kurslara katılan 85 genç futbolcuyla da sohbet eden Mehmet Çakın, gençlerin azimlerini arttırmak için sağlıklı yaşam için sporun önemine dikkat çekti. Çakın, düzenlenen kurslarla birlikte Uşak'tan başarılı futbolcular çıkartmayı hedeflediklerini belirtti. Çakın, konuşma sırasında gençlerin talep ve isteklerini dinleyerek istekler üzerinde çalışmalar gerçekleştireceklerini aktardı. - UŞAK

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