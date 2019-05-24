Son Dakika Haberleri: Mehmet Çakmak Uyar: Başarılı bir sezon geçirdik

Mehmet Çakmak Uyar: Başarılı bir sezon geçirdik

2 saat önce

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını kaydetti.

Mehmet Çakmak Uyar: Başarılı bir sezon geçirdik, System.String[]

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını kaydetti.
İstikbal Mobilya Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde sürdürdü. Antrenmana kondisyon çalışmasıyla başlayan futbolcular ardından çift kale maç ve taktik çalışması yaptı. Sezonu değerlendiren İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, transfer yasağı ve sakatlıklara rağmen başarılı bir sezon geçirdiklerini kaydetti. Uyar, konuşmasının devamında, "Lige iyi başladık. 3-4 hafta iyi gittik. Sonrasında 15'inci haftaya kadar kötü bir gidişimiz vardı. Takım, Hikmet Karaman'ın gelmesiyle yeniden çıkışa geçti. Genel anlamda bakıldığında bir çıkışta olduğumuz değerlendirilebilir. Sezonun 2'nci yarısına başlarken transfer yasağımız vardı. Bu da yetmezmiş gibi elimizdeki bazı oyuncuları da kaybetmiştik. Rotman sözleşmesini tek taraflı feshedip gitmişti. Son 3-4 haftada ligde kalma ile alakalı bir problem yaşamadan sezonu tamamlamış olduk. Daha taşlar yerine oturmadı. Çok kişiyle görüşüyoruz. Bu yıl transfer konusunda en önemli detay, bütçelerin görüşülmesi. Transferlerin ondan sonra konuşulması daha doğru olacaktır" diye konuştu.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:52 Kaynak: DHA
Hikmet Karaman, Kayserispor, İstikbal Mobilya, Mehmet Çakmak, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Burak Yılmaz Ayrılığı Sosyal Medyadan Açıkladı: Teşekkürler Şenol Güneş: Kalbimi Burada Bırakarak Gidiyorum Şenol Güneş Beşiktaşlı Taraftarlara Veda Etti, Futbolcular Hocayı Omuzlara Aldı Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 Mağlup Etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:29:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmet Çakmak Uyar: Başarılı bir sezon geçirdik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]