Mehmet Çavuş Anıtı'nın çevre düzenlemesi devam ediyor
1 saat önce
Iğdır Merkezde bulunan Mehmet Çavuş Şehitlik Anıtı'nın yeşil alan, onarım ve çevre düzenlemesi devam ediyor.
Iğdır
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:55 Kaynak: İHA
Merkezde bulunan Mehmet Çavuş
Şehitlik Anıtı'nın yeşil alan, onarım ve çevre düzenlemesi devam ediyor.
"Bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya devam edeceğiz"
Iğdır Valisi Enver Ünlü, Mehmet Çavuş Şehitlik Anıtı'nın aziz şehitlerimizi simgelediğini ve bundan dolayı burada yapılan çalışmaları çok önemsediğini belirtti. Ünlü, "Burada şehitlerimizin aziz hatıraları anıt mezarlarla yaşatılıyor. Burayı en güzel hale getirmek, bugünümüzü kurtaran, maziye yiğitliğini ve büyüklüğünü mühürleyen, bu toprakları bize ebedi vatan bırakan kahramanlarımıza olan minnet borcumuzdur. İnşallah çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bizler, gençlerimiz, değerli hemşehrilerimiz her fırsatta buraya gelip, birer fatiha okuyacağız. Bu vatanın evlatları olarak geçmişten aldığımız ilhamla, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun idraki olarak her geçen gün aynı şuur ve inançla bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya, yüceltmeye devam edeceğiz. Rabbim bizleri şehitlerimize mahcup etmesin" dedi. - IĞDIR
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